¿Qué opina María Isabel? Premios Óscar: lo esperado y los palos

Porque, a pesar de que Oppenheimer , como indicaban todas las apuestas, no produjo sorpresas al llevarse siete estatuillas, sí hubo palos, como la sorpresa de mejor actriz. Hubo además política local, política internacional y premios relacionados con las denuncias de los horrores de la guerra ruso-ucraniana.

Primero lo primero. Eran pocos los que no esperaban que Oppenheimer fuera la más taquillera de la ceremonia y se llevó siete merecidísimos óscares. Desde luego, al de mejor película, que Robert De Niro, el legendario, anunció incluso antes de abrir el sobre.