¿Qué opina María Isabel? ¿Qué pasó en Bocas de Manzo?

Es una “expresión de dolor por no seguir en el cargo”, aseguró Velásquez y que todo se trata de varias páginas de chismes de una revista, sin referirse expresamente a SEMANA , pero lo que ignora el ministro y no lo quiere reconocer, es que es una entrevista otorgada por un exfuncionario suyo a esa publicación; niega, además, que quien la da, le hubiera denunciado alguna vez al ministro, como lo asegura el exviceministro en SEMANA, que le habían ofrecido un soborno de 700 millones para que influyeran esa compra.

Velásquez insiste, no solo en que si tenía esa denuncia, debió haberla hecho ante la Fiscalía y que finalmente la decisión de la compra de los helicópteros de Catar no recaía en ninguna de sus instancias en ese viceministerio, por lo cual no le cuadra lo del intento de soborno, que pues dicho sea de paso, el exviceministro denuncia con nombre y apellido.