¿Qué opina María Isabel? ¡Respeto! Le pide el legislativo al gobierno Petro

A las 6 en punto de la mañana, ¿qué estará opinando María Isabel hoy jueves 11 de abril en SEMANA? Pues la opinión gira en torno a la furia del presidente Petro porque ayer el presidente del Senado y del Congreso, Iván Name, y que le salió al gobierno gallito de pelea, se atrevió a exigirle al Gobierno respeto por el Poder Legislativo contra el que la emprendió Petro luego de que nueve senadores de la Comisión Séptima debidamente sustentados en sus argumentos resolvieran archivar la reforma de la salud.

No obstante, el presidente sigue adelantando con decretos su reforma, con el cierre de ayer de la caleña SOS, ya van seis EPS intervenidas. Tres de ellas, en el último mes, los apodo “congresistas pagados por las EPS”, cuando contra el Pacto Histórico actualmente y más específicamente contra la Colombia Humana, sube y sube la espumita de una supuesta financiación electoral de Coca-Cola FEMSA en Colombia.

Iván Name y el presidente Gustavo Petro | Foto: Foto SEMANA y foto Presidencia

Pero para exigir el respeto a las decisiones del poder legislativo por parte del Ejecutivo, el presidente Iván Name ordenó el levantamiento ayer de la sesión en la que iba a continuar la discusión de la reforma pensional, que tiene apenas el tiempo justo para su trámite.

El presidente Gustavo Petro ha arremetido fuertemente contra los congresistas que no votan sus proyectos. | Foto: guillermo torres-semana

Pero como se ha vuelto su costumbre bajo su talante populista, lo que dijo con respecto a la cancelación de la sesión de la plenaria del Senado en el día de ayer es que el Congreso no quiere que 3 millones de viejitos reciban un bono pensional que les permita una vida digna. Otra falta de respeto contra el Congreso por parte del mandatario, no faltaron quienes acusaron a Name de intentar engabetar la reforma a punta de jugaditas.