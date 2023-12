¿Qué opina María Isabel? Tiene razón el ministro de Justicia, Néstor Osuna

Porque no solo nos rendimos, sino que ahora el ministro Osuna imparte instrucciones de cómo educar a nuestros hijos en este nuevo entorno del país. Es más, podría pasar del Ministerio de Justicia al de Educación, a ver si subimos en las pruebas internacionales de nuestro nivel de la educación en Colombia.

Primero, recomienda el ministro que le explique a su hija el riesgo de consumir drogas, no podemos estar más de acuerdo. Pero segundo, que si toma la decisión de consumirlas, lo haga en casa, que es mejor que en la calle, porque la calle la entregaron al control de los jíbaros. Pues no nos queda más remedio que estar también de acuerdo con el ministro en su segunda recomendación educativa, que la niñita le jale a las drogas en casa y no en la calle, donde corre mayor peligro.