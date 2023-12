“La preocupación más grande de un papá es que su hijo salga drogadicto”, le dicen al ministro Néstor Osuna por insólita respuesta

Luego de la polémica que se generó en el país, el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, fue invitado este domingo a Noticias Caracol para que les explicara a los televidentes por qué se tomó esa determinación. No obstante, la presentadora Daniela Pachón le dejó claro que el tema le preocupaba, no solo como periodista, sino como madre.

“Ministro, ya vemos que es una decisión que genera controversia. Se lo digo no solo como periodista, sino como mamá. No me parece una preocupación sobredimensionada, porque sí me importa lo que pueda ver mi hija en un parque”, expresó la santandereana.