¿Qué opina María Isabel? Y ahora… ¡sobornos!

Allá van, a que los protejan con impunidad. El presidente Petro no tuvo más salida que decir que traicionaron al Gobierno con esos carrotanques, pero como siempre en su falta de autocrítica no tuvo el coraje de reconocer que precisamente falló fue el Gobierno, porque la UNGRD o unidad de gestión de riesgos y desastres forma parte de él y no funciona por fuera de su órbita.