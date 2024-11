¿Qué pasará con los estudiantes que cuentan con créditos educativos con el Icetex?

Por otra parte, el Icetex señala que el billón de pesos que estaría haciendo falta por la no asignación desde el Presupuesto General de la Nación no afectaría a la totalidad de los estudiantes que cuentan con créditos estudiantiles activos.

¿Quiénes no se verían afectados por la medida?

En declaraciones al diario El Tiempo, la presidente (e) del Icetex, Patricia Abadía señalo: “Los recursos que están comprometidos son los de los créditos subsidiados, que son los que financia el Estado. Hay otra línea no subsidiada (aquellos en los que los usuarios no reciben beneficios), esta se financian con recursos propios, por lo que no está en riesgo”.