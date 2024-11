Estas son las carreras que la tienen más difícil para pagar los créditos del Icetex. Guía para entender los préstamos de esta entidad

Cuando en 1950 se decidió crear el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) se hizo porque en ese momento no existían posgrados ni maestrías en el país y para poderlos cursar era necesario salir de Colombia. Con el tiempo esa entidad empezó a financiar la educación superior en el país y desde entonces ha financiado la carrera profesional de 4 millones de colombianos, entre ellos el presidente Gustavo Petro y su ministro de Educación, Daniel Rojas .

Esta propuesta ha generado muchas críticas, pues convertir al Icetex en un banco comercial, no reduciría los intereses, sino que los subiría más, dado que el ahorro del público debe generar unos intereses y debe estar protegido en caso de morosidad, razón por la cual el costo es mayor . Por el contrario, en el modelo actual del Icetex los recursos para prestar provienen del presupuesto o de entidades como el Banco Mundial y los créditos son subsidiados.

Manuel Acevedo, quien fue director del Icetex durante cuatro años, explicó que se debe entender que esta es una entidad financiera especial, pues tiene dos operaciones. Por un lado, es una fiduciaria que administra recursos para dar acceso a educación superior a grupos poblacionales específicos, con créditos muy baratos y algunos incluso condonables, siempre que se cumplan las condiciones pactadas (como por ejemplo acabar la carrera). Por el otro lado, es una entidad que consigue dinero con entidades internacionales y los convierte en créditos , pero ese dinero tiene costo y es el que genera las tasas de interés. Estas las pueden pagar los estudiantes o el Estado, que es el que responde en el caso de los jóvenes más vulnerables que son de estrato 1, 2 y 3 y que, de hecho, representan el 97% de los deudores. Ellos solo pagan el capital ajustado a la inflación (algo que no sería posible con un banco comercial), los intereses los pone el Estado “y ahí está justo parte del lío actual, porque el Estado se está demorando en pagar su parte” , precisa.

Para el exfuncionario, el malestar con el Icetex se origina principalmente en aquellos que no pueden terminar su carrera y ya les han girado recursos para dos, tres o cuatro semestres. Al retirarse no les pueden condonar y, además, la deuda sigue vigente. “Eso de los seis semestres de finanzas solo sirve en las novelas, en la realidad, si no terminan, tienen doble problema, pues se les reducen sus posibilidades laborales e igual siguen endeudados”, explicó.