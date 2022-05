¿Qué pasará legalmente con el joven que le apuntó con un láser a Francia Márquez?

El sábado 21 de mayo Francia Márquez realizó un discurso en la Plaza de los Periodistas en Bogotá, pero tuvo que ser protegida por sus escoltas luego de que un láser le apuntará en la cabeza cuando estaba en la tarima dando su discurso.

El hecho generó la reacción de las autoridades. “Inmediatamente se presentó esta situación, fueron activados los protocolos de seguridad para garantizar la integridad de la candidata, cuya vida no estuvo en riesgo en ningún momento. Este tipo de dispositivos láser se han usado en distintos lugares del mundo y en varios escenarios, incluso deportivos, como también ha ocurrido en Colombia”, indicó un comunicado conocido por SEMANA de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional.

Pero en la mañana de este lunes se presentó ante la Fiscalía General el joven que le habría apuntado con un láser a Francia Márquez, y en el interrogatorio aseguró que compró el rayo láser por internet y para su uso expresamente personal.

En su declaración, que realizó junto a su abogado de confianza, el estudiante universitario indicó que no midió las consecuencias de sus actos al apuntar el rayo a la candidata a la vicepresidencia del Pacto Histórico.

Ante esta situación, SEMANA consultó a abogados penalistas para conocer las implicaciones legales que tendría el joven estudiante luego de realizar esta acción contra Francia Márquez.

“Apuntar con un láser, no es conducta delictiva ni siquiera policial. No tiene ninguna relevancia jurídica. No puede considerarse como una amenaza en ningún contexto jurídico. Pero en una campaña donde se han denunciado amenazas a la candidata tiene todo el derecho a sentirse en peligro y denunciarlo”, afirmó el abogado Iván Cancino.

Además el jurista añadió que “es recomendable que esto no le suceda a ningún candidato”, cuando falta menos de una semana para la primera vuelta presidencial.

Por otra parte, el abogado Francisco Bernate también coincide que el hecho como tal no es un delito. “En este caso en concreto, el hecho de apuntar a alguien con un láser no es en ninguna forma un acto peligroso. Se puede interpretar que la persona pudiera tener un arma de fuego, pero si eso no es así, pues realmente no se enfrenta a sanción alguna”.

Bernate también aclaró que el joven estudiante que se presentó ante la Fiscalía “no incurrió en un acto que perturbe la convivencia, de manera que en este caso la única sanción sería un asunto moral o algo por el estilo, pero legalmente no tiene ninguna responsabilidad”.

El abogado Francisco Bernate también aclaró que “si es complejo” el contexto en el que se realizó el acto del joven, pues el país está en una campaña electoral que ha tenido varias denuncias de amenazas, pero apuntar con un láser “es algo que en nuestro país no está prohibido, por la razón que es frecuente, por ejemplo en eventos deportivos, culturales y en las fiestas”.

Por otra parte, el jurista Iván Cancino también explicó que el hecho que el joven se presentara ante la Fiscalía no aporta mucho, pues según el abogado “el no tenía que presentarse a nada, él no cometió ningún delito. Con una explicación pública hubiera bastado”.

Luego de los hechos del pasado sábado, Francia Márquez publicó en su cuenta personal de Twitter, su inconformidad por lo que ocurrió en la plaza pública y se comprometió a trabajar para acabar la violencia en Colombia.

Durante la conmemoración del #DiaDeLaAfrocolombianidad, quisieron intimidarme apuntándome con un láser desde un edificio cercano. ¡No nos callarán! Nuestra lucha es y siempre ha sido contra todos los tipos de violencia que pretenden sembrarnos miedo.

¡La paz vencerá! pic.twitter.com/1KIqIiD0jD — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) May 22, 2022

“Este momento que estamos pasando, en donde no podemos expresarnos públicamente, es lo que nos prometemos cambiar. Gracias, mi gente. Vamos a cambiar esa violencia, dure lo que dure, cueste lo que cueste. Vamos a liberar a nuestro pueblo, a nuestro país”, comentó la candidata a la vicepresidencia.