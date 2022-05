“Hoy pagan Ingreso Solidario, hoy invita Francia (Márquez)”: nuevo pullazo de Marbelle a la candidata

Foto: SEMANA y Archivo particular

Hace algunas semanas, Francia Márquez, fórmula vicepresidencial por el Pacto Histórico, no dudó en reconocer públicamente que sí forma parte de las beneficiarias de Ingreso Solidario, que destinó el Gobierno nacional para atender a las familias más vulnerables y que surgió tras el desempleo generado por la covid-19.

En ese sentido, Francia Márquez argumentó que no ha sido una mujer adinerada, pese a que hoy el país la ve como una política promisoria, quien aspira a convertirse en la vicepresidenta de Colombia, para los próximos cuatro años.

De hecho, la directora del Departamento Nacional de Planeación, Alejandra Botero, confirmó que Francia cumple con los requisitos para recibir el beneficio. “En el momento cuando se hizo la encuesta Sisbén, a Francia y a su familia, ella cumplía de las condiciones para poder estar en Sisbén III”, dijo.

No obstante, el hecho de que figure como beneficiaria del programa Ingreso Solidario no ha sido ajeno a las críticas. Precisamente, uno de los personajes que ha protagonizado choques con Francia Márquez es la cantante de música popular Marbelle, quien en sus redes sociales ha publicado numerosos mensajes referentes a la coyuntura política en el país y el panorama previo a las elecciones presidenciales.

Recientemente, por medio de una publicación en su perfil oficial de Twitter, Marbelle le respondió un trino a un internauta identificado como @everstrongever, el cual decía lo siguiente: “Y esta ya reclamó el subsidio. Anda calladita desde que la pillaron”, acompañado de una foto de la candidata vicepresidencial, Francia Márquez.

Ante la publicación, la cantante colombiana le envió una pulla a los seguidores del Pacto Histórico. “La exhiben cuando la necesitan”.

En la mañana de este jueves 19 de mayo, Marbelle madrugó para lanzar una nueva indirecta a Francia Márquez, a propósito del programa del Gobierno. “Hoy pagan Ingreso Solidario… hoy invita Francia”, escribió la intérprete de ‘Amor sincero’. La publicación fue hecha a las 6:21 a. m.

La contundente respuesta de Marbelle al seguidor de Petro que no la quiere ver más

En los últimos meses, Marbelle ha sido protagonista de una serie de noticias alrededor de su activa participación en redes sociales durante la época electoral, en donde ha defendido su posición política y ha compartido opiniones acerca del panorama que vive Colombia ante la incertidumbre de quién será el nuevo presidente de la República.

Recientemente, la cantante de música popular y ranchera manifestó a través de su cuenta oficial de Twitter, en la que cuenta con más de 400.000 seguidores, que, independientemente de si gane o no el candidato de izquierda Gustavo Petro, se iría de Colombia.

En varias oportunidades, la ‘reina de la tecnocarrilera’ ha mostrado descontento con las acciones de Petro, a quien no apoya, pero que sí critica en cada una de sus acciones. Sin embargo, más allá de los señalamientos de la cantante, en esta ocasión aseguró que posiblemente este será el último año que viviría en el país.

A propósito del tema, Marbelle publicó, en tono irónico, que su partida de Colombia “es tan real como la inocencia de Petro”. Un comentario que no tardó en despertar las reacciones de los internautas y usuarios de la red social, de quienes recibió mensajes de apoyo, pero también algunos celebraron su salida de Colombia.

En este último grupo clasifica el comentario del usuario @haroldrruizm, quien aseguró que espera el día en que ya la cantante se haya ido del país.

“Sra. (señora) no me gusta su música, usted es ordinaria, irrespetuosa, grosera, y no cuestiono su derecho a pensar como le dé la gana, pero usted irrespeta a millones de personas que tenemos la opción diferente para el país”, trinó.

De acuerdo con la biografía de su cuenta, el usuario se desempeñó como concejal de Pasto en cuatro períodos, además de ser asesor de paz y cultivos de uso ilícito en la Gobernación de Nariño. También consigna en la descripción de su perfil de Twitter que es periodista y escritor.

Frente a esta publicación, Marbelle respondió de manera contundente que ella podía irse del país cuando quisiera. “¡Perfecto! Y ahora yo le digo: ¡me voy el día que me dé la gana!”, escribió la cantante de música popular.