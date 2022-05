Marbelle le respondió a Egan Bernal luego de que él le declarara su apoyo a Fico Gutiérrez, ¿qué le dijo?

El próximo 29 de mayo los colombianos saldrán a los puestos de votación fijados por la Registraduría Nacional para elegir al próximo presidente de Colombia. Entre tanto, las redes sociales han sido un canal para la información y la desinformación en donde los seguidores de un candidato y del otro manifiestan su posición.

Entre ellos se encuentran famosos como el ganador del Tour de Francia 2019, Egan Bernal, quien en las últimas horas dio a conocer su candidato favorito a la presidencia en su cuenta de Twitter.

Egan Bernal muestra su apoyo a Fico Gutiérrez - Foto: SEMANA

“Mi voto de confianza es para @Fico Gutierrez, teniendo en cuenta la situación actual creo que es lo más sensato. Estoy con el pueblo, vengo de abajo y he escalado muchas montañas para llegar hasta donde estoy. Y les digo una cosa, no puede haber más odio”, dijo el ciclista.

El deportista exaltó “la virtud de unir” del exalcalde de Medellín, asegurando que en el país se ha sembrado odio, y Fico sería lo más “sensato”. Bernal también enfatizó “que esto no es de fanatismo. No soy de extrema derecha, ni de extrema izquierda”, asegurando que quiere un cambio para el país y que el candidato presidencial del Equipo por Colombia, gane las elecciones.

Además, aseguró que Fico pasa a la segunda vuelta y que puede demostrarle a Colombia su “capacidad de gobernar”.

Mi voto de confianza es para @FicoGutierrez , teniendo en cuenta la situación actual creo que es lo más sensato. Estoy con el pueblo, vengo de abajo y he escalado muchas montañas para llegar hasta donde estoy. Y les digo una cosa, no puede haber más odio... 🧵 abro hilo. — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) May 18, 2022

Su publicación tuvo más de 18.000 retuits generando un espacio de interacción para los internautas quienes opinaron.

“Estás equivocado, sería un error volver a votar por el uribismo, por eso el próximo presidente se llama Rodolfo Hernández”, escribió un usuario; “Y entiendo que usted no es de derecha, tampoco por preferir a Fico, es simple sentido común, grande campeón”, dijo otro.

Entre tantas respuestas no faltó la de la intérprete de la canción ‘Adicta al dolor’, Marbelle, quien no dudó en expresarle su apoyo en Twitter.

“Grande EGAN!”... “Te amamos!”, dijo la artista, quien también recibió comentarios tanto negativos como positivos.

Cabe destacar que algunos usuarios se unieron al hashtag #TequieroEgan como muestra de apoyo en su liderazgo como deportista colombiano y en su derecho a opinar.

El colombiano podría regresar a la Vuelta España 2022. - Foto: Getty Images

“Gracias @eganbernal por tu apoyo, no defraudaré la confianza que me das. Me comprometo a hacer una Colombia diferente, justa, en orden y con oportunidades para que muchos jóvenes como tú puedan subir montañas que los lleven a la cima, a cumplir sus sueños”, le contestó Fico.

Marbelle y su participación en las redes sociales

La famosa cantante no solo es conocida en la industria musical, sino también por su activa participación en redes sociales donde en más de una ocasión ha dado a conocer su punto de vista, y esta época electoral no ha sido la excepción. Desde allí públicamente ha expresado las diferencias que tiene con Gustavo Petro, candidato presidencial del Pacto Histórico.

Por ejemplo, cuando la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, ordenó la suspensión provisional del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por su presunta participación en política, Petro publicó en sus redes sociales “Golpe de Estado en Medellín”, y la cantante de música popular le contestó que él no era el presidente de Colombia.

También cuando el que fue exalcalde de Bogotá convocó a sus seguidores a “convencer al público de la necesidad del cambio” para “la movilización popular hacia el 29M” en su cuenta de Twitter, Marbelle también le contestó: “Salga y pinte usted...”.

Es así como la famosa cantante de la música tecnocarrilera, empresaria y también actriz ha sido crítica en la situación actual del país a través de sus redes sociales.

Por su parte, los candidatos presidenciales de diferentes sectores políticos de Colombia continúan en sus giras en busca de más votos difundiendo sus propuestas para las próximas elecciones de este domingo 29 de mayo.