Egan reitera su respaldo a Fico Gutiérrez y dice que “tiene el tiempo para demostrar la capacidad de gobernar Colombia”

El ciclista colombiano Egan Bernal reveló este miércoles a través de sus redes sociales que el próximo 29 de mayo votará por el candidato Federico Gutiérrez en las elecciones presidenciales.

Mediante su cuenta personal de Twitter, el corredor del INEOS Team compartió las razones por las cuales está apoyando al líder de la coalición Equipo por Colombia. Asimismo, explicó que el país necesita un líder que una a toda la ciudadanía.

“Mi voto de confianza es para Fico Gutiérrez. Teniendo en cuenta la situación actual, creo que es lo más sensato. Estoy con el pueblo, vengo de abajo y he escalado muchas montañas para llegar hasta donde estoy. No puede haber más odio”, sostuvo.

“No se puede sembrar más odio entre las clases sociales y entre las empresas y sus trabajadores, todo por tener un diferente modo de pensar. Fico tiene la virtud de unir”, anotó Bernal. Luego, destacó: “rechacé la Cruz de Boyacá e hice la entrega de la camiseta del tour a Colombia sin el presidente. Así que esto no es de fanatismo. No soy de extrema derecha ni de extrema izquierda. Soy una persona que cree que nos merecemos un cambio”.

Horas más tarde, el deportista se volvió a pronunciar en su cuenta de Twitter, al señalar que tiene fe de que el exalcalde de Medellín avance a la segunda vuelta presidencial, programada para el próximo 19 de junio, en caso de que ninguno de los candidatos logre más de 50 % de los votos este 29 de mayo.

“Tengo fe de que Fico pasa a segunda vuelta y estoy seguro que tiene el tiempo necesario para demostrarle al pueblo que tiene la capacidad de gobernar Colombia”, dijo el ganador del Tour de Francia y el Giro de Italia.

“La unión debe salvarnos, como nos destruirá la división si llega a introducirse entre nosotros”, agregó en su mensaje el ciclista cundinamarqués.

El respaldo de Egan Bernal al candidato del Equipo por Colombia generó una oleada de comentarios en redes sociales, tanto a favor como en contra. Por su parte, Federico Gutiérrez agradeció al deportista por su respaldo y aprovechó para manifestar un compromiso a los colombianos.

“Gracias, Egan Bernal, por tu apoyo, no defraudaré la confianza que me das. Me comprometo a hacer una Colombia diferente, justa, en orden y con oportunidades para que muchos jóvenes como tú puedan subir montañas que los lleven a la cima, a cumplir sus sueños. Qué orgullo”, respondió Fico Gutiérrez, citando los trinos del ciclista del INEOS Grenadiers.

Ante la respuesta por parte de Gutiérrez, Egan Bernal redondeó la interacción con un corto y contundente mensaje: “Vamos a unir a Colombia”.

Esta no es la primera vez que el pedalista colombiano habla de política en las redes sociales, ya que hace algunas semanas, antes de viajar a Europa, aseguró que no podía ocultar su preocupación por el momento que atravesaba el país.

“Mañana viajo a Europa y me preocupa dejar a Colombia en esta situación política tan trascendental. No necesitamos más división”, indicó en aquel momento el corredor zipaquireño en Twitter, donde recibió decenas de comentarios.

El ciclista, de igual manera, reiteró en aquella oportunidad que el país necesitaba que el próximo jefe de Estado tenga la capacidad de unir al pueblo, con el principal objetivo de sacarlo adelante.

“Necesitamos que nos unan como pueblo y motiven a crear un país más grande. Alguien que divida no merece ser presidente. Se tenía que decir y se dijo”, enfatizó.

Cabe recordar que Egan Bernal ha estado bastante pendiente en los últimos meses de lo que está pasando actualmente en Colombia con respecto a los comicios presidenciales. Incluso, se ha conectado a los debates de SEMANA y el diario El Tiempo.