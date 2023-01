¿Qué pasó con la extradición de Álvaro Córdoba, hermano de Piedad Córdoba? Esto es lo que tiene frenado su envío a EE. UU. por narcotráfico

Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba, está ad portas de la extradición a Estados Unidos donde deberá responder por narcotráfico. La Sala Penal de la Corte Suprema le dio el visto bueno y el Gobierno ya firmó el aval para que sea enviado. Sin embargo, una tutela radicada actualmente ante el Consejo de Estado tiene frenado el proceso.

Cabe recordar que, a comienzos de diciembre de 2022, el Consejo de Estado le confirmó a su defensa que las medidas cautelares que habían pedido fueron rechazadas por considerar que no se puso de presente la vulneración de los derechos fundamentales en la decisión que tomó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la posterior firma del presidente Gustavo Petro.

En la admisión de la tutela, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo aseguró que no existen motivos para suspender el trámite de extradición. En el análisis del caso se determinó que no se cumplían los requisitos para avalar las medidas cautelares reclamadas por la abogada Ludy Santiago. Sin embargo, una tutela que sigue en estudio no ha permitido que sea enviado como debió ocurrir hace varios días.

En otras palabras, se negaron las medidas cautelares pero la tutela sigue siendo el obstáculo para que el trámite se dé de manera legal y Córdoba se pueda subir al avión que lo llevará ante la justicia norteamericana.

SEMANA conoció que el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, le acaba de pedir al Consejo de Estado que declare improcedente la tutela.

Fuentes del proceso señalan que la defensa consideraba que la decisión de enviar a Córdoba era un asunto de tipo político. Sin embargo, las pruebas contra Córdoba en el expediente son tan contundentes que una Corte del distrito sur de Nueva York le pide explicaciones.

Este fue el primer recurso de Córdoba después que el Ministerio de Justicia rechazara la solicitud de revisión presentada por su defensa. El hombre, que se encuentra privado de su libertad en la cárcel La Picota, ha intentado por medio de su abogada que se le reconozca que sus derechos al debido proceso y defensa fueron vulnerados y que no existe razón para llevárselo a otro país.

Córdoba Ruiz fue capturado el pasado 4 de febrero en plena vía del barrio El Poblado, en Medellín; es requerido por la Corte Distrital de Estados Unidos, para el Distrito Sur de Nueva York por delitos relacionados con tráfico ilícito de drogas y porte ilegal de armas de fuego; este último no fue acogido por la Corte Suprema de Justicia al avalar la extradición. Junto a Córdoba, fue detenida una mujer identificada como Libia Amada Palacio Mera, quien también es requerida por las autoridades de Estados Unidos.

De acuerdo con las evidencias, Córdoba Ruiz sería el encargado de conseguir la droga con el jefe de las disidencias de las Farc en el sur de Colombia, Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, con quien había establecido los contactos desde hace más de un año. Él habría asistido a reuniones para pactar negocios en Bogotá y Medellín.

Una vez se concretaba la compra de la cocaína por medio de Córdoba, las disidencias de las Farc se comprometían a llevar la mercancía hasta el Pacífico, en tres puntos clave: Tumaco (Nariño), Cauca y Buenaventura (Valle). No fue fácil para las autoridades dar con este eslabón porque manejaba un perfil distinto al habitual de los narcotraficantes, que acostumbran a estar rodeados de lujos. Por el contrario, Córdoba pasaba desapercibido y prefería hacer los contactos en lugares discretos y personalmente. Por obvias razones, evitaba hablar de estos temas por teléfono y solo lo hacía para concretar algunos encuentros.

Por medio de mensajes de texto, llamadas, audios y demás, el encubierto puso en evidencia cómo Córdoba hacía parte de una red que negociaba y traficaba droga y armas hacia Venezuela, México y Estados Unidos, con el respaldo de Gentil Duarte, excomandante de las disidencias de las Farc, fallecido en Venezuela.

Según el expediente que lleva la justicia norteamericana, Córdoba asistía a las reuniones con disidencias de las Farc en varias regiones del país y él, al parecer, concretaba la salida de mercancía desde Tumaco, Nariño, Valle del Cauca y Cauca.