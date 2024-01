¿Quién es el fiscal que asumió el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe? Tendrá 90 para definir el futuro judicial de este caso

Mientras la Fiscalía definía qué camino tomar en el caso del expresidente Álvaro Uribe, las otras partes en el proceso, en particular el senador Iván Cepeda y el exfiscal Eduardo Montealegre, se adelantaban en lo que la defensa del mandatario calificó como una presión a las autoridades judiciales, solicitando a través de tutela un impulso a la Fiscalía para llamar a juicio al exmandatario.

La tutela llegó al Tribunal Superior de Bogotá, que no solo negó las pretensiones del senador y el exfiscal, sino que advirtió que no se puede presionar a los a las autoridades judiciales para tomar determinaciones y que es claro que la acusación en contra del expresidente Álvaro Uribe no es el único camino en este enredo judicial.