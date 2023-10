“Quiero ofrecer disculpas”: habla joven que propinó dura golpiza a conductor en Cali

En el video el joven explica que nadie grabó el momento exacto en que el otro sujeto involucrado impactó su vehículo y trató de darse a la fuga, explica que le reventó el bómper trasero, daña la cámara del vehículo y así mismo dejo claro que él en varias oportunidades intento calmar al señor; sin embargo, el joven solo recibió por parte del señor “ groserías, provocaciones, manoteos, insultos, me decía “y que vas a hacer”, solo me ofrecía problemas y yo solo quería que respondiera por los daños de mi vehículo ”.

El joven detalla que en medio del susto y del afán se montó al capo del carro del otro sujeto para impedir que sé dé a la fuga y es ahí cuando esa persona se le abalanza sobre el joven llevando su mano a la cintura “es en este momento que esa persona me va a sacar una arma, por eso actúe de esa manera, reconozco que no debí actuar de esa manera, debí esperar a las autoridades; sin embargo, no aparecen las autoridades, no aparece tránsito”.