“Quietos pirobos”, expolicía reveló cómo ocurrió el intento de atraco que dejó dos ladrones muertos en el sur de Bogotá

“En el momento en el que entró, yo lo observé, pero no lo vi con malas intenciones y ya cuando lo volví a ver de reojo fue que se metió la mano y desenfundó su arma y me apuntó, nos dijo quieto pirobos, en el momento que él dice esa palabra reaccioné para quitarle el revólver de mi cara y de mis amigos para protegerlos”, dijo el expolicía a SEMANA.

Cuenta que mientras trataba de quitarle el arma de fuego al delincuente este lo arrojó al piso aprovechando que era de contextura gruesa, alto y aparentemente tenía experiencia en hechos criminales como el que estaba cometiendo, allí mismo disparó en varias oportunidades, que por fortuna no impactaron en la humanidad de la expolicía.

“Cuando yo la quito y forcejeamos, él hace un disparo, en ese momento que él hace el disparo también me tira contra el piso, porque es una persona demasiado grande y entonces me tira al piso y en ese momento me empieza también a disparar”, señaló la víctima de este intento de atraco.