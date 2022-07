¿Renuncia o expulsión? El debate clave en la demanda de nulidad contra la elección de Roy Barreras

Foto: Long Visual Press/UIG via Getty

Foto: Long Visual Press/UIG via Getty

Este lunes se radicó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad electoral en contra de Roy Barreras por considerar que existe una doble militancia. Esto debido a que además de renunciar al partido de la U, en octubre de 2020, también tenía que haber dimitido en su curul.

En la demanda se anuncia que Barreras “desplegó todos los actos requeridos para ser elegido como senador por el Pacto Histórico para el periodo 2022-2026, sin renunciar a su curul como senador del Partido de la Unidad Nacional (Partido de La U)”.

Frente a esto se advierte que incurre claramente en una doble militancia política, la cual está prohibida por la Constitución y la ley. En la acción judicial se pide como medida cautelar suspender el acto de elección y posesión de Roy Barreras como congresista el próximo 20 de julio, mientras se toma una decisión de fondo.

Esto “a efectos que no se consuma, de manera definitiva e irreparable, la transgresión de antes referida y que esta se extienda en el tiempo en perjuicio de los intereses generales y de los postulados de igualdad que debieron acompañar a los diferentes candidatos en el marco de la contienda electoral”.

Para el accionante, la ley es clara cuando se señala que el senador debía renunciar al Partido de la U doce meses antes de las nuevas elecciones, es decir, en marzo de 2021, antes de inscribirse como candidato del Pacto Histórico, hecho que no ha ocurrido hasta la fecha.

En este sentido se pone como antecedente la nulidad de Angélica María Robledo quien llegó a ocupar una curul en la Cámara de Representantes por los designios de la ley de Garantías que le entregaban este beneficio al ser la fórmula vicepresidencial en el año 2018 por la Colombia Humana.

En este caso, el Consejo de Estado determinó que se había presentado una doble militancia política. En la actualidad, el debate continúa puesto que Robledo sostiene que no se puede hablar de elección sino de designación ya que llegó a la Cámara por lo que estaba establecido en la Ley de Garantías.

Una fuente consultada reseñó que la acción de judicial que pide la nulidad electoral no tiene vocación de prosperar puesto que el caso de Roy Barreras no tiene comparación alguna con el caso de Ángela María Robledo, puesto que el dirigente político vallecaucano no renunció, sino que fue expulsado por las directivas del Partido de la U.

Una figura que lo podría beneficiar si se estudia una posible doble militancia.

Sin duda alguna, Roy Barreras fue una de las caras más representativas en la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia de la República fue la del senador Roy Barreras, quien ahora será, además, presidente del Congreso. En diferentes oportunidades se le vio en compañía del candidato por las correrías en varias regiones del país.

Igualmente, Barreras –considerado uno de los dirigentes políticos con más del poder del país- fue uno de los protagonistas de los ‘Petrovideos’ publicados por SEMANA. En las grabaciones se veía cómo el congresista daba instrucciones directas para atacar a las otras campañas y a sus representantes. Pasar a la ofensiva decía.

Cuando estalló el escándalo, anunció que iba a dar un paso al costado y no iba a aparecer más en plaza pública con Petro en la recta final de la segunda vuelta. Sin embargo, tras el triunfo del pasado 25 de junio fue uno de los primeros en llegar al Movistar Arena para celebrar de la mano con los integrantes del Pacto Histórico.

Tanto es su poder y representatividad dentro de la colectividad que se convertirá en el presidente del Senado cuando sea el turno del Pacto Histórico. Esta designación molestó a muchos de los integrantes de la coalición quienes aseguran que la idea del nuevo Gobierno es buscar un “cambio” y no seguir con los políticos tradicionales.