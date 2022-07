Demandarán curul de Roy Barreras por supuesta doble militancia

Al Consejo de Estado llegará este lunes una acción de nulidad en contra de la credencial del próximo presidente del Senado, Roy Barreras, del Pacto Histórico.

El principal argumento es que habría incurrido en una supuesta doble militancia al no haber renunciado a su curul cuando quería ser congresista del Pacto Histórico y venía de serlo del Partido de la U.

La demanda interpuesta por Juan Carlos Calderón España, veedor ciudadano, señala que Barreras debió haber renunciado no solo a su antigua colectividad, sino a la curul. El senador se mantuvo con su credencial hasta el último día.

Uno de los principales argumentos es que, en octubre de 2020, Barreras decidió renunciar a su colectividad, alegando “diferencias ideológicas irreconciliables”. El hecho fue recogido por varios medios de comunicación en su momento. “A partir de hoy ha terminado mi militancia en el Partido Social de Unidad Nacional”, dijo en ese entonces el senador.

El veedor ciudadano también evidencia que a los pocos meses, el 12 de marzo de 2021, el Pacto presentó su lista de candidatos a través de una resolución en la que sale Barreras en el quinto lugar. Calderón presenta en la acción los documentos en los que se evidencian esos hechos.

Con respecto a la doble militancia, Calderón señala que, según el artículo 2 de la Ley 1475 del 2011, “los candidatos que resulten electos, siempre fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a su curul al menos 12 meses antes del primer día de inscripciones”, señala.

Ese mismo argumento es recogido por Calderón en la jurisprudencia del Consejo de Estado en que ha dicho que cualquier miembro de una corporación pública, si quiere presentarse a una elección popular, deberá renunciar a su curul 12 meses antes, establecida en el inciso 12 del artículo 107 de la Constitución Política.

“En este contexto, resulta preciso destacar que, de acuerdo con los hechos antes enunciados, el señor Roy Leonardo Barreras Montealegre se inscribió y fue electo como senador por el Pacto Histórico para el periodo 2022–2026, sin haber renunciado a su curul como senador por el partido el Partido de Unidad Nacional (Partido de la U) para el periodo constitucional 2018-2022, dentro de los doce (12) meses anteriores al primer día de inscripciones”, dice el demandante.

Reclama que como Barreras no renunció a su curul como senador del Partido de la U dentro de los 12 meses previos a que fuera puesto en la lista de candidatos del Pacto Histórico, estaría impedido por doble militancia para ejercer su cargo, y que por lo tanto, debería revocársele su curul.

Otro de los argumentos y hechos que presenta Calderón es lo que sucedió con el caso de Ángela María Robledo, a quien la Corte Constitucional le tumbó su curul por doble militancia, al haber pertenecido a la Alianza Verde y llegar por el petrismo a la Cámara de Representantes, luego de ser la exfórmula vicepresidencial de Petro en 2018. En ese caso, una de las diferencias con Barreras es que Robledo llegó por el Estatuto de la Oposición.

Calderón pidió al Consejo de Estado la nulidad electoral de la curul de Barreras por estos hechos. “En los términos del artículo 107 de la Constitución Política, reproducido en el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011 y numeral 8° del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, se declare la nulidad del acto de elección del señor Roy Leonardo Barreras Montealegre, como Senador por el Pacto Histórico para el periodo 2022-2026, toda vez que, este último no renunció a su curul como senador por el Partido de Unidad Nacional (Partido de la U) dentro de los doce (12) meses anteriores a su inscripción como candidato al senado por el Pacto Histórico”, pide el veedor.

Además, solicita que de darle la razón, la curul debería ser ocupada por quien le sigue en la lista. Como pruebas, Calderón le pide al Consejo de Estado solicitarle copia de credencial de senador de Barreras para el periodo 2018-2022 y renuncia de su curul ante el Senado como miembro del Partido de la U.

SEMANA se comunicó con el próximo presidente del Senado, Roy Barreras, para saber su posición respecto a esta denuncia. Contestó que no es la primera vez que acuden a ese recurso y a los mismos argumentos y que en hechos pasados la justicia ya le ha dado la razón.

“Ya la presentaron, ya surtió efecto el Consejo de Estado, gané en primera y segunda instancia. Es cosa juzgada”, señaló el virtual presidente del Congreso.

Agregó que los términos para demandar la nulidad electoral vencen 30 días después y que ese tiempo ya transcurrió. El senador del Pacto reconoce que puede ocurrir que vuelvan a demandarlo por los mismos hechos, pero confía en que el alto tribunal le volvería a dar la razón. En este caso, se trata de otro ciudadano.

“Puede ocurrir que un tercer ciudadano preocupado vuelva a interponer la misma demanda en el Consejo de Estado, que supongo, les contestará que es cosa juzgada, pero lo tramitamos. No me sorprende para nada”, comentó.

El congresista reconoció que el argumento principal es la suposición de que ha militado en dos colectividades distintas, pero su sustentación es que fue expulsado del Partido de la U y diez meses después se inscribió en el Pacto Histórico.

Además, dijo que lo más probable es que se la rechacen porque aún no le han entregado su credencial actual, hecho que se dará este martes. “Un consejo, para presentarla tiene que hacerlo después de que se entreguen las credenciales, mientras no las entregue no puede solicitar la nulidad de un acto que no se ha consolidado. Igual va a perder la demanda”, señaló.