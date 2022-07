Roy Barreras no aguantó más, le respondió a Gustavo Bolívar y lo puso en su lugar; ¿qué le dijo?

El próximo presidente del Senado, Roy Barreras, le contestó a Gustavo Bolívar, también del Pacto Histórico, luego de que este último lo responsabilizara de supuestamente tener candidata en medio de la elección del nuevo contralor general. Barreras le pidió que en vez de estar enviando ese tipo de mensajes por redes sociales, llegue al país a organizar su trabajo.

“Apreciado Gustavo. He evitado por bien del éxito del gobierno de Gustavo Petro responder a tus ataques pero no se puede volver el chisme una actividad política. No tengo candidato. He dicho que lo revisaré jurídicamente. Te invito a que vengas de Miami y nos ayudes a construir”, le dijo Barreras a Bolívar.

Es verdad que en pocas ocasiones Barreras había decidido contestarle los mensajes ácidos a Bolívar. Como bien reconoce, en el fondo, quien más ha resultado afectado políticamente ha sido el presidente electo Gustavo Petro. Muchos consideran que el mismo Bolívar es hoy la principal barrera del petrismo para avanzar, aunque al mismo tiempo, hay que reconocer que Bolívar es de los pocos que no ha cambiado su discurso.

El mensaje que causó la disputa entre ambos líderes del Pacto Histórico fue uno en el que Bolívar aseguró que supuestamente Barreras no quiere arrancar de nuevo la elección del próximo contralor. El libretista ha insistido en este propósito porque considera que ese trámite ha estado lleno de vicios y que Barreras como próximo presidente del Senado tiene esa posibilidad.

“Huele mal. Roy está en campaña por una candidata del actual contralor para garantizar el tapen tapen cuatro años más. Varias personas del Pacto me han llamado a abogar por ella. Esa lista fue manipulada y hay que tumbarla. Seguro me derrotan pero la gente votó por un cambio no lo olviden”, comentó el senador del Pacto Histórico.

SEMANA supo que el nombre que habría generado molestia en Bolívar es el de María Fernanda Rangel, quien actualmente es directora de la Dirección, Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari). Aunque la Fiscalía aseguró que tiene abiertos dos procesos por estafa y hurto, ella respondió que se trata de una red criminal que falsificó varias firmas de exfuncionarios del Ministerio del Interior, cuando ella era la secretaria general.

Sobre la confrontación entre Bolívar y Barreras, dos visiones opuestas dentro del petrismo, el hecho ha dado para que otros líderes políticos de diferentes sectores saquen a relucir otros hechos que generarían más cuestionamientos en el Pacto Histórico.

El excandidato presidencial de Salvación Nacional, Enrique Gómez, recordó otro hecho que contradeciría lo que Bolívar y varios líderes de ese sector prometieron en campaña. “Señor Gustavo Bolívar, ya que anda haciéndole oposición a su jefe Roy Barreras: Recuerde que la herencia política del corrupto Eduardo Pulgar, en Claudia María Pérez Giraldo, del Partido Liberal ahora hace parte del combo de gobierno petrista”, comentó Gómez Martínez.

El líder político de oposición hace referencia a que Pérez es cuñada de Pulgar, condenado por la Corte Suprema de Justicia a cuatro años de prisión por haber intentado sobornar a un juez de la República del Atlántico.

Que el Partido Liberal se haya declarado afín al Gobierno y que Pérez esté allí es un hecho que en cualquier otro escenario Bolívar y los más acérrimos petristas ya hubieran cuestionado.

Bolívar le ha reclamado en varias ocasiones a Barreras, especialmente porque viene de la política tradicional y de haber estado en otros sectores a los que le hicieron oposición. Una de las discusiones recientes se dio con relación a la designación de Barreras como próximo presidente del Senado, un hecho que molestó a Bolívar, quien también quería ser nombrado en el cargo.