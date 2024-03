Revelan el último video que grabó uno de los soldados asesinado por supuesto infiltrado de las Farc, en Putumayo

El último video de Herrera

Los días pasan y el crimen no se olvida, las víctimas dejaron sueños que ya no podrán cumplir y sus familias todavía no logran salir del dolor, tal vez nunca lo hagan. Al igual, los compañeros también recuerdan a quienes fueron sus hombres de confianza y con quienes vivieron diferentes anécdotas.