Rifirrafe entre exministros de Hacienda José Manuel Restrepo y José Antonio Ocampo por aumento al precio de ACPM; se dijeron de todo

“Exministro: veo que reconoce que no pagaron el déficit, sino que lo programaron para que lo hiciera el gobierno actual, quitándole además espacio fiscal, y dejaron abierto el subsidio para que el costo político de su desmonte lo asumiera la nueva administración ”, escribió Ocampo.

En respuesta a este señalamiento, José Manuel Restrepo le contestó al trino: “ Usted sabe perfectamente que no se puede reconocer una deuda inexistente. Es delito! La deuda debidamente causada quedó saldada a agosto de 2022 como lo demuestra el marco fiscal que le entregué!! Usted sabe que la deuda únicamente se causa a más de 6 meses en la medida que se mantiene el diferencial de precios. Lo felicito por haber seguido el camino que iniciamos y que dejamos planteado en el marco fiscal de 2022 para eliminar el diferencial de precios en gasolina”, dijo el exministro.

Además, Restrepo le hizo unas preguntas a Ocampo: “¿Por qué mantuvo tanto tiempo el diferencial de precios de ACPM? ¿Por qué no subió NI UN PESO!! No ha debido subirlo como se venía dando de atrás y como estaba contemplado en el marco fiscal del 2022? ¿Cuál fue la razón de quedarse quieto usted?”.

Sin embargo, Restrepo mismo buscó una posible respuesta a estos cuestionamientos: “De pronto la misma razón por la cual no modificó lo que todo el mundo le dijo que tenía la reforma tributaria del 2022 de problemas y que todos le dijeron era inconstitucional. Y mire cómo nos dejó con una reforma que se cayó en más de un 30 % en recaudo y con problemas serios para la inversión privada que nos tiene desacelerados”.

Y la pelea siguió con la respuesta de Ocampo a Restrepo: “Perdón: el déficit de 37 billones de pesos del fondo de estabilización fue el que ustedes dejaron, para que casi todos los ajustes de precios los hiciera la administración actual, asumiendo el costo político que viene con gobernar y que no es para endosar. Se hizo el de la gasolina y, como lo he dicho, con un rezago de un año, se está haciendo el del diésel. Después podemos discutir lo de la reforma tributaria, para no mezclar temas”.