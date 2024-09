Transportadores advierten cuánto puede durar el paro y le recuerdan a Petro el daño para ellos de no venderle carbón a Israel

Jorge Ignacio García, presidente de la Confederación Colombiana de Transportadores, dijo que se han reunido con el gobierno mediante “intervenciones virtuales” y todos han coincidido en que la solución pasa por el Ministerio de Hacienda, en cabeza de Ricardo Bonilla. “Eso depende de los ministerios, no de nosotros. Prácticamente esto nos unió más y le corresponde al alto gobierno que defina”, aseguró García, al indicar que, para él, no hay fecha límite de sostener el cese de actividades.

De igual manera, García aseguró que “el presidente tomó la decisión de no venderle carbón a Israel, tres millones de toneladas que se dejan de mover, eso significa para nosotros 88 mil viajes, entonces calcule el impacto de no tener qué mover”. Desde el 8 de junio anterior, Colombia anunció la suspensión de las exportaciones de carbón a Israel , del que es su principal proveedor, debido a su ofensiva militar en la Franja de Gaza.

Según el gobierno colombiano, la medida entrará en vigor cinco días después de publicada en el Registro Oficial y no afecta a las mercancías que ya cuenten con una solicitud de autorización de embarque. Ahora bien, de acuerdo con los transportadores, no tener qué transportar, y en semejantes magnitudes, sí los afecta. Además, indicó, “el parque automotor ha crecido demasiado y no alcanza para todos”,

Recorte al subsidio

“Desde el año 2019 el país no sube el diésel porque se congelaron los precios sin tener en cuenta que estos suben y que Ecopetrol, por ley, usa el precio internacional del petroleo para producir el diésel y la gasolina. Internacionalmente estos subieron agravados por la caída del peso ante el dólar. La deuda alcanzó casi 80 billones de pesos y los pagos de deuda externa e interna del país llegan a 110 billones de pago anual. Si se paga con presupuestos estas deudas no habrá ninguna inversión pública. Si no se paga quiebra Ecopetrol que es una empresa de todo el pueblo. La deuda la dejó de manera muy irresponsable con Colombia, el expresidente Duque. Tuvimos la prudencia de solo subir la gasolina para no afectar los precios de la comida que estaban en ascenso y que se transporta sobre todo en camiones. Ahora que controlamos la inflación es conveniente disminuir la deuda pública para que se pueda financiar la salud y la educación de los colombianos. Los grandes empresario de camiones, dueños de miles de tractomulas, creyeron que el subsidio era un derecho que el pueblo colombiano debe pagarles. Estas empresas desplazan los costos del diésel a los fletes de carga, cosa que no puede hacer el pequeño camionero al que tienen explotado. Toco pagarle la deuda a Ecopetrol y no se hará con el dinero que va a los niños hambrientos y sin salud”, agregó.