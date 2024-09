“La canasta familiar se va a disparar”: le dicen los transportadores a Petro que “el enano se le creció” tras el paro

Pasan las horas y cada vez se complica más el panorama en Colombia debido a los bloqueos que llevan a cabo los conductores de carga pesada, en rechazo al aumento del precio del diésel que ordenó el Gobierno del presidente Gustavo Petro quien, precisamente, dijo este martes a través de su cuenta en X que “el país no se dejará bloquear”.

Transportadores advierten cuánto puede durar el paro y le recuerdan a Petro el daño para ellos de no venderle carbón a Israel

“ El alza del diésel es justo porque solo se está recuperando el dinero de un subsidio que nunca se debió haber dado y que ya suma una gran fracción de la deuda pública de Colombia . Dar comida a la gente con hambre y educación a nuestra niñez y juventud nos obliga a equiparar los precios del diésel. Las medidas adecuadas para afrontar un lock out, un paro empresarial, se toman desde hoy. Los pequeños camioneros independientes siempre serán recibidos en el ministerio de Transporte”, agregó el presidente Petro.

“Él no creyó que esto se iba a salir de las manos (...) se les ha crecido el enano y realmente a esas bases camioneras, es de entenderlas. Y es importante que toda Colombia entienda el porqué no puede subir el diésel de esa manera. Quiero que Colombia nos escuche y nos entienda, porque si no, la canasta familiar se va a disparar, porque en el momento que esto se pueda trasladar al generador de carga, este tendrá que trasladarlo al consumidor final que somos todos los colombianos”, destacó Cárdenas en Vicky en Semana.