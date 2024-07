Se molestó y se fue. Esta es la excusa de la fiscal Luz Adriana Camargo para quitarle el proceso de Nicolás Petro a Mario Burgos

Aunque había realizado una investigación impecable sobre todas las irregularidades que cometió Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, y por las cuales está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, con la llegada de la fiscal Luz Adriana Camargo, este proceso le fue retirado de un plumazo al fiscal Mario Burgos y fue reasignado, dejando en el aire uno de los expedientes judiciales más importantes de la actualidad que en la administración Camargo no ha tenido un solo avance.