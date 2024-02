Secretario de Transparencia pidió explicaciones al exgobernador Juan Guillermo Zuluaga por supuesto volteo de tierras en el Meta

El secretario de Transparencia de la Presidencia continuó lanzando dardos a Zuluaga y, para finalizar su serie de solicitudes, redondeó: “ cuéntele a la opinión pública por qué no declaró, cuando fue alcalde de Villavicencio, que sus propiedades iban a ser valorizadas con la modificación del POT que llevó a cabo en 2015, como efectivamente sucedió”.

“El mismo que en diciembre me mandó a amenazar”

“Hoy el secretario de Transparencia de la Presidencia fue a los medios de comunicación con calumnias y con mentiras, el mismo que en diciembre me mandó a amenazar, a decirme que en diciembre él iba a ser vicefiscal general de la Nación, que me evitara problemas y que mejor cooperara con temas de interés del Gobierno. Eso no puede ser”, dijo Zuluaga, quien comparó ese hecho con lo que ocurre en Venezuela y Nicaragua.