¿Qué opina María Isabel? Petro patinando sobre hielo

Su primer anuncio fue una Asamblea Constituyente, propiamente dicha, hoy vamos en que lo han tergiversado porque él no quiere cambiar la Constitución, sino lo que quiere es aplicarla. Para ello ya no habla de constituyentes, sino de referendo constitucional, que explica, no será una Constituyente contra la clase política y contra los oligarcas, sino con el pueblo.