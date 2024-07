Sneyder Pinilla y las declaraciones que han permitido desenmarañar la corrupción en la UNGRD. “Seguiré contando la verdad”

“Hoy se demuestra que sí teníamos pruebas y no como muchos decían que no teníamos nada”, manifestó el exsubdirector de la UNGRD quien ya ha entregado los nombres de dirigentes políticos, funcionarios del Gobierno Petro, empresarios, contratistas y particulares que tuvieron una participación directa en estos hechos que desfalcaron a la entidad.

“A pesar de que tengo miedo, a pesar que son personas muy poderosas a las cuales se están delatando voy a seguir adelante en el proceso”, señaló claramente Pinilla quien solamente pide protección para él y su núcleo familiar pues reconoce las consecuencias de lo que puede pasar con su colaboración con la justicia. “Espero me garanticen la vida, porque no es fácil el camino que hemos tomado, pero me voy a mantener firme en decir la verdad”.