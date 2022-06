“Soy la primera mujer afrodescendiente de Colombia, su vicepresidenta”: Francia Márquez

Francia Márquez fue elegida como la primera afroamericana vicepresidenta de Colombia, tras conocerse los resultados de las elecciones de segunda vuelta que dejó como ganador al candidato Gustavo Petro. En ese sentido, esto fue lo que dijo durante su discurso en el Movistar Arena.

En primera medida, Márquez agradeció a “los colombianos y colombianas que dieron la vida por este momento. Todos nuestros hermanos y hermanas líderes sociales que tristemente fueron asesinados en este país. A la juventud que ha sido asesinada y desaparecida. A las mujeres violentadas y desaparecidas. Este es un momento histórico para Colombia. Gracias por haber hecho el camino y haber sembrado las semillas de la resistencia y de la esperanza”.

Asimismo, manifestó que “el gran desafío que tenemos todos los colombianos es la reconciliación. Quiero hacerle un llamado a Rodolfo Hernández y al uribismo, a que, en medio de las diferencias, podamos construir una Nación hacia adelante. Es el momento de hacer un gran pacto por la vida y por la paz. La gente es maravillosa”.

“Logramos un gobierno del pueblo, el gobierno de la gente de a pie, el gobierno de los nadies y de las nadies de Colombia. Vamos hermanos y hermanas a reconciliar esta nación, vamos por la paz sin miedo, vamos por la dignidad, por la justicia, vamos las mujeres a erradicar el patriarcado de nuestro país, vamos por los derechos de nuestra comunidad diversa LGBTIQ+, vamos por los derechos de nuestra madre tierra, de nuestra casa grande, vamos juntos a erradicar el racismo”, manifestó la vicepresidenta electa.

De igual manera, indicó que llegó el momento de pasar la página de odio y de rencor y de pasar la página de la guerra y violencia. “Podemos darle un país en dignidad a los colombianos”.

Francia hizo un llamado al expresidente Álvaro Uribe, con el fin de hacer una reconciliación y paz, teniendo en cuenta las críticas de varios integrantes del Centro Democrático.

“Desde mi instinto de cuidado, llamo a toda Colombia, a la reconciliación y a la dignidad. Llamo al expresidente Uribe, a los grupos armados en los territorios olvidados, a que hagamos la paz. Vamos adelante. Nosotras las mujeres somos el 52%: si nos ponemos de las manos para salir adelante y parar la muerte, lo podemos lograr”, aseveró.

Y finalizó: “Yo me veo en los territorios con la gente, gobernando desde los lugares más olvidados y silenciados. Desde los distintos lugares que componen nuestra nación, desde ahí me veo. Me encargo de ser ministra de la igualdad y desarrollar cinco tareas: el derecho de las mujeres, oportunidades para la juventud, equidad para pueblos”.

"En primer lugar quiero darle gracias a Dios por este momento gracias, a la Virgen María, gracias a nuestros ancestros y ancestras, gracias a nuestra gente colombiana, a los jóvenes, a las mujeres, gracias colombia por este momento histórico." — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) June 20, 2022

¿Quién es Francia Márquez?

Francia nació en la vereda Yolombó, zona rural de Suárez, norte del Cauca. Una comunidad, en su mayoría de afrodescendientes, que tenía dos caminos: los hombres, dedicarse a las labores del campo, y las mujeres, salir a las grandes ciudades, como Cali, a trabajar de empleadas domésticas internas.

Trabajó en varias casas de familia en Cali. El horario era de lunes a sábado interna, luego recibía un pago mínimo y con eso llegaba a su casa para solventar el crecimiento de su hijo, a quien tuvo a los 16 años. La labor de madre y empleada doméstica la alternaba con la lucha ambiental.

Asimismo, en el suroccidente del país era conocida como una de las más feroces líderes sociales y ambientales. Por sus luchas, Francia fue reconocida en 2015 con el premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos, y en 2018 le fue entregado el Premio Goldman para el medioambiente.

Finalmente, a lo largo de los años, la vicepresidenta electa, puso en el debate público el racismo, el clasismo y el machismo en la política colombiana. Además, propugna la redistribución de la riqueza a partir de una visión de igualdad y equidad para la población.