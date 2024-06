“Soy respetuoso de las decisiones”, general Olveiro Pérez, inmerso en escándalo tras denuncias de militares en trabajos domésticos

Trabajos domésticos en casa del general

En entrevista con SEMANA , el soldado Bustillos Cárdenas, reveló cómo eran los tratos no militares en la casa del general Pérez y su esposa. “Cuando yo llegué ahí, pues, a los días de haber llegado, yo no me fui dando de cuenta qué pasaba en el esquema. Por ejemplo, a los demás compañeros, ellos no nos dejaban hablar con nosotros de esquemas de seguridad o con nosotros de escoltas. Segundo, pues, ellos arriba los ponían a barrer, a trapear, a lavar ropa, a cocinar. Y hacer un trasteo que estaban haciendo en ese momento”.

Soldado: “Que si ellos no lo hacían, pues los amenazaba con traslados en ese momento a los lados de Segovia, Antioquia, que era cuando estaban en combate por ese lado, cuando mataron unos comandos por allá. Entonces, cada nadita era la ‘amenazadera’ de que si no cumplían, que se iban a ir trasladados para allá, que porque ellos no hacían lo que ella decía. Y muchas veces que yo iba en la camioneta, pues muchas veces me lo dijo a mí. Ahora sí me decía, aquí los soldados, uno es el que los tiene aquí, mas no a ellos”.