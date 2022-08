Suspenden elección de representante que dijo que en el Congreso aguanta hambre

El nombre del representante Jhon Fredy Núñez hasta hace muy poco era desconocido para la mayoría de los colombianos, pero esta semana se hizo célebre por cuenta de una declaración con la que causó indignación en la ciudadanía.

Durante una entrevista en la que era indagado sobre el proyecto para bajar el salario de los congresistas, Núñez expuso que muchas veces el salario no les alcanza para tanto como muchos creen, además que, según él, les toca vivir largas jornadas de trabajo en el Capitolio Nacional.

Y lanzó una frase que causó indignación: “Nunca en mi vida he aguantado tanta hambre como en el Congreso”.

Según Núñez, lo “citan a la plenaria a las 9:00 a. m. y salimos a las 8:00 p. m. y no podemos movernos, por estar ahí trabajando. A nosotros no nos pagan horas extras”, aseguró molesto en entrevista con W Radio.

Aún no se han terminado de calmar las aguas por estas declaraciones y Núñez, quien llegó al Congreso como uno de los representantes de las víctimas, nuevamente es objeto de polémica.

Esta vez por cuenta de una decisión de la sección quinta del Consejo de Estado, conocida este viernes, en la que le suspenden la elección al representante.

Todo se remonta a una demanda interpuesta ante el alto tribunal en julio de este año en la que la ciudadana Sandra Milena García argumenta que Núñez estaba inhabilitado para aspirar a una de las curules de víctimas.

Según argumentó la demandante, el acto legislativo 02 de 2021, en su parágrafo 2 del artículo 5 transitorio, “establece una prohibición especial para ser inscrito como candidato a ocupar una de las curules en las circunscripciones transitorias especiales de Paz, que se sintetiza en haber participado como candidato en contiendas electorales en representación de partidos o movimientos políticos con personería jurídica o que la hayan perdido dentro de los 5 años anteriores a la elección”.

Como Núñez perteneció al partido Opción Ciudadana, según la citada norma, no podría participar como uno de los representantes de víctimas.

Luego de un riguroso estudio, el Consejo Estado determinó darle la razón a la demandante y suspendió la elección de Núñez.

En todo caso, la demanda de García no es del todo desinteresada, pues ella justamente fue quien quedó de segunda en la elección en la que fue proclamado Núñez como representante, por lo que es a ella a quien le correspondería ocupar si lugar en caso de que el congresista llegue a perder su curul

El sueldo

En las declaraciones en las que causó polémica esta semana, Núñez no solo explicó por qué no quiere bajarse el sueldo, sino que aseguró que el actual prácticamente no le alcanza para nada. Aseguró que la plata no le alcanza, ni siquiera con el salario de los 35 millones.

“Nosotros somos de provincia y nuestro votante, las personas que confiaron en nosotros nos están pidiendo presencia en todos esos territorios.

Llegamos a la capital y tenemos gastos, pagar arriendos, andar con dos o tres carros, siete escoltas... eso es un desgaste para poderle cumplir a nuestro pueblo”, explicó a la emisora.

Ante la pregunta de si esos gastos adicionales no los cubre ya el Estado, el congresista contestó con desilusión: “Esas son las primas que quieren rebajar”.