Tías de Mauricio Leal y Jhonier Leal siguen vendiendo arepas para sobrevivir

María Dinner Hernández y María Nelly Hernández, tías de Mauricio Leal y Jhonier Leal, hablaron del caso que conmociona a Colombia: el asesinato, por parte de Jhonier Leal, de su hermano Mauricio Leal y de su madre, Marleny Hernández. Durante la entrevista que concedieron a Noticias RCN, las tías del estilista dieron cuenta de cómo fue que empezó esa rivalidad entre hermanos.

De paso, las tías de Mauricio Leal mostraron que siguen vendiendo arepas en Cartago (Valle del Cauca) para sobrevivir, tal cual ocurría cuando Mauricio Leal y Jhonier Leal eran niños. “Mientras los hermanos Leal se disputan una herencia de 5.000 millones de pesos, las tías que los vieron crecer en Cartago cuentan monedas para sobrevivir en un puesto de arepas”, informó el citado medio mientras hablaba con ellas.

Primeras imágenes de Jhonier por los pasillos del bunker. El hermano y confeso asesino de Mauricio Leal y su mamá, fue cobijado con una medida de aseguramiento. - Foto: Pantallazo de video

María Nelly Hernández aseguró que, al igual que las hermanas Hernández, los hermanos Mauricio y Jhonier Leal vendían arepas y tuvieron una infancia compleja, especialmente desde que la madre de ellos dos, Marleny Hernández, que terminó asesinada por su hijo, se comprometió con un sujeto, el padre del otro de sus hermanos y que ahora está en prisión. “Como hermanos muy lindos, muy juntos. Ellos trabajaban vendiendo arepas. La infancia de los niños no fue tan linda. Cuando mi hermana se conoció con el papá de Carlos Andrés, el que está ahorita en la cárcel, él le decía a Marleny: ‘a esos chinos hay que llevarlos a trabajar o sino se vuelven unos gamines aquí en Cartago’”, narró.

Fue en ese momento que la manera del rebusque los empezó a separar. Mientras Mauricio Leal intentó aprender a ser peluquero, mirando a su mamá, Jhonier estuvo en trabajos varios. Para fortuna de Mauricio Leal, los cortes de cabello los hacía tan bien que pronto instaló un local improvisado en Cartago que resultó siendo un éxito. María Dinner Hernández sostuvo que el estilista siempre dijo que saldría adelante y lo logró, tal vez, porque ensayaba cortes nuevos que terminaban gustando mucho.

De acuerdo con María Dinner Hernández, cuando los hermanos desistieron de vender arepas y Mauricio Leal empezó a tomar rumbo al éxito y a multiplicar el dinero, sucedieron dos cosas. Por un lado, ella notaba que Marleny Hernández tomó clara preferencia por Mauricio mientras que Jhonier seguía en busca de algo que le diera sustento económico, a tal punto que decidió imitar a su hermano y aprender a cortar cabello. No obstante, él no tendría la misma acogida que su hermano, que ya tenía camino corrido. “También hubo muchas falencias en el crecimiento de Jhonier porque para el mundo entero no es ceguera que Marleny siempre era con Maito. ¿Por qué lo hacía, Marleny? No sé, muchas personas opinan, yo no puedo opinar, yo solo digo que para uno como madre los hijos deben ser iguales, todos son hijos de nosotros”.

#JhonierLealEs | En el primer capítulo 'De Jhonier a Caín, tras las huellas de un asesino', testimonios e imágenes inéditas revelarán el origen de la rivalidad entre los hermanos Leal ⬇️ https://t.co/YyXIyEDVVL — Noticias RCN (@NoticiasRCN) February 22, 2022

Dinner Hernández también aseguró que era Jhonier la persona que intentaba reunir a la familia, hacer paseos, mientras que Mauricio Leal se fue distanciando cuando su éxito lo llevó a Cali a peinar a personas de la farándula colombiana. Si bien es cierto les ayudaba económicamente y ocasionalmente, dijo la tía Dinner, él ya no compartía a su lado. Jhonier, aseguró, se mantenía firme.

María Nelly Hernández sostuvo que, por ejemplo, en alguna oportunidad Jhonier se molestó porque su hermano Mauricio se gastaba millones de pesos en unos zapatos mientras él miraba cómo obtener su sustento económico. “Él era dador, pero que Maito se sentara o estuviera en un asado, no. Mientras que usted mira las fotos de la familia y Jhonier está en toda parte”, agregó Dinner Hernández.

Jhonier Leal, Marleny Hernández y Mauricio Leal - Foto: Imagen tomada de la cuenta en Instagram: jhonierlealpeluqueria

María Dinner Hernández y María Nelly Hernández están asombradas con lo que sucedió y para la segunda de ellas, Jhonier se murió. La primera de ellas aseguró que ya habló con él en prisión y él le sostiene que es inocente, pero se tuvo que declarar culpable para no comprometer, supuestamente, a otra persona. El país está a la expectativa de lo que ocurrirá en la audiencia del próximo 29 de marzo para definir el monto de la condena de Jhonier Leal, confeso asesino de su hermano Mauricio Leal y su mamá, Marleny Hernández.