Un intento de homicidio destapa la guerra verde entre esmeralderos por el control de una mina llamada La Pita

Las marcas de las decenas de balas que reposan sobre el parabrisas, baúl, las puertas y las llantas de un vehículo modelo 96, son prueba fehaciente de eso . “Me quieren matar, no dejen que me maten”, les decía una y otra vez a los paramédicos y bomberos que llegaron hasta su casa después de que, gracias a su destreza en el volante y su determinación, evadió a los sicarios que se movilizaban en una motocicleta.

“El título no se hereda”, explicó una fuente que prefiere mantener su anonimato por el alto riesgo que existe. La mina está a nombre de Maximiliano Cañón y su esposa, doña Jackie, para quedarse con ella y emprender el proceso de subrogación es necesario que los dos estén muertos, no importa la forma. Esta lucha ha dejado ya muchos muertos, desplazados y rencillas personales que pareciera que nunca van a tener un final.

En su cabeza reapareció el mensaje que le hizo hace un año la agente que adelantaba la investigación por el crimen de Maximiliano Cañón y que le quitó la posibilidad de darle el último adiós a su marido: “Debo tener cuidado, porque muy seguramente los asesinos están por ahí cerca. La investigadora del CTI me pide que no vaya a reclamar el cuerpo, ni me acerque a la funeraria, porque esas personas fueron contratadas por una oficina. No pude ir a enterrar a mi esposo, porque allá en el cementerio estaba plagado de bandidos”.