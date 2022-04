Un sector de las bases liberales anunció su adhesión a la campaña de Gustavo Petro

A pesar de la decisión del expresidente César Gaviria de manifestar su apoyo a Federico Gutiérrez, la campaña de Gustavo Petro comienza a ganar terreno en las bases del Partido Liberal. En la mañana de este jueves, Alfonso Prada y Luis Fernando Velasco anunciaron la adhesión de sindicalistas de origen liberal provenientes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT) y Fecode.

En la rueda de prensa del anuncio, el primero en hablar fue Francisco Maltés, presidente de la CUT y miembro del Comité Nacional del Paro. El dirigente aseguró que, de los más de 1,4 millones de afiliados a las organizaciones sindicales, varios se identifican con fuerzas políticas.

“Hemos tomado la decisión, los sindicalistas liberales, de adherir al compañero Gustavo Petro como presidente y Francia Márquez como vicepresidenta. Toda vez que consideramos que el señor Fico Gutiérrez representa la continuidad de las políticas sociales y laborales del presidente Duque”, dijo Maltés.

El líder sindical criticó la propuesta de Gutiérrez del trabajo por horas, la cual calificó como “una forma de deslaboralización laboral donde no hay contrato de trabajo, donde no hay garantías a la seguridad social y donde no hay prestaciones sociales mínimas. La gente va, trabaja un tiempo y a la salida le pagan una o dos horas. Es decir, con esta fórmula aumentaría la pauperización e informalidad en el mundo del trabajo”.

Según los cálculos de Maltés, entre el 80% y el 90% de los trabajadores sindicalizados están con Petro y Márquez. Jairo Arenas, miembro de la CUT, aseguró que ellos no están “tirando un trapo rojo a una campaña”.

“Venimos con las banderas del Partido Liberal a esta campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez. Eso es lo más importante. Fundamentalmente, en la CUT, de 21 ejecutivos, 16 estamos con la campaña de Gustavo Petro. Igualmente en Fecode, de 15 ejecutivos, 14 están en esta campaña. El porcentaje de representantes y dirigentes sindicales es bien amplio”, aseguró el dirigente.

Frente al Paro Nacional y las manifestaciones de este jueves, Maltés, como vocero del Comité Nacional del Paro, orientó a quienes recuerdan la protesta del año pasado a participar en eventos académicos que se realizarán.

“Consideramos que todos nuestros esfuerzos deben estar centrados en la movilización del primero de mayo. Nos movilizaremos pacíficamente. Esto porque creemos que las movilizaciones pueden ser utilizadas para generar pánico y ser esto retomado por la extrema derecha para acreditárnoslo a nosotros y la campaña de Petro”, dijo el líder sindical, agregando un comentario en rechazo a los actos vandálicos.

Frente al anuncio, Luis Fernando Velasco, senador liberal y miembro del Pacto Histórico, calificó de “adhesión vergonzante y casi clandestina” la decisión de César Gaviria frente al apoyo en las presidenciales.

“El pueblo liberal llega a la campaña de Petro. Hoy, que el sindicalismo colombiano, que ha militado en el Partido Liberal en cabeza de dirigentes que tienen reconocimiento nacional, venga a esta sede a decir que levantan las banderas liberales, que quieren volver a tener después de muchos años a un compañero presidente, significa que los liberales estamos bien enfocados”, sostuvo.

#AEstaHora Más liberales adhieren a la campaña #PetroPresidente



🚩 Levantan la bandera roja desde el Club de Banqueros de Bogotá, líderes #liberales de #Cundinamarca, entre ex representantes, exdiputados, ex concejales, concejales y directoristas. #LiberalesConPetro pic.twitter.com/fpi8R5UTkm — Luis Fernando Velasco Chaves 🚩 (@velascoluisf) April 28, 2022

Después del evento, Velasco y Prada se reunieron en el Club de Banqueros de Bogotá con líderes liberales de Cundinamarca. Entre ellos destacan exrepresentantes, exdiputados, exconcejales, directoristas y académicos.

El miércoles, la dirigencia liberal en Tolima también reiteró su respaldo a Petro. En el evento, estuvieron presentes Mauricio Jaramillo, dirigente liberal en Tolima; Jorge Casablanca, vicepresidente del partido del departamento, y Olga Beatriz González, representante liberal electa.

Después de la decisión de César Gaviria, Petro y quienes lo acompañan en la carrera por la Presidencia buscan adhesiones de las bases para contrarrestar el poder que se le dio a Gutiérrez por medio del apoyo de la mayor parte de la bancada.