Una costeña y una caleña, las militares con nervios de acero del Ejército que enfrentan a los criminales desde el aire

Las dos mujeres saben que de esa aeronave no solamente depende la vida de ellas, sino de otros uniformados a quienes tienen que ir a apoyar. Ambas siguen los protocolos establecidos antes de cada vuelo. Torres inspecciona los controles de la cabina y Portilla la ametralladora que va empotrada en el helicóptero , las dos saben que no hay espacio para errores, porque el más mínimo descuido puede terminar en tragedia.

“A quien primero me encomiendo es a Dios y luego a mi papá que está en el cielo y es por quien yo estoy en el Ejército. En un sueño él me dijo que me fuera para el Ejército y acá estoy”, dice la teniente Torres, mientras revisa la aeronave antes de encender motores.