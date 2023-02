“Me siento feliz”: la emoción de una joven mujer, entre más de 1.200, que comienzan su servicio militar en el Ejército

Luis Fernanda Gaitán Palacios es una de las 1.295 mujeres que desde este viernes 17 de febrero comienzan a prestar su servicio militar voluntario en el Ejército Nacional de Colombia.

En medio de lágrimas, Gaitán expresó su emoción por iniciar este nueva etapa haciendo lo que le apasiona. “Siento emoción (…) Me siento feliz, tristeza porque me separo de mi familia y felicidad porque estoy haciendo lo que me gusta”, manifestó la joven, quien recibió el abrazo de sus padres antes de enlistarse.

Según informó el Ejército en un comunicado, este primer contingente de mujeres apoyará labores administrativas, logísticas y de seguridad en bases, batallones, brigadas y divisiones, en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Montería, Valledupar, Quibdó, Tunja, Yopal, Popayán, entre otras.

“Este proceso de inclusión y equidad de género promovido desde el Comando General de las Fuerzas Militares se une al espacio que han venido ganando las mujeres dentro de la institución castrense”, indicó la institución militar.

En la actualidad, el Ejército Nacional tiene tres mujeres generales y una más accederá a ese grado en el mes de diciembre. Dentro de la Armada dos mujeres se encuentran realizando sus estudios para alcanzar el grado de vicealmirante para finales de este año. Así mismo, por primera vez en la historia, una mujer ocupa el grado de sargento mayor de Comando Conjunto, el más alto dentro de los suboficiales.

La última vez que las mujeres ingresaron como soldados de manera voluntaria fue hace 25 años. En esta ocasión, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1861 de 2017, se busca fortalecer su rol en la institución, alineados con las políticas del Gobierno Nacional. El entrenamiento, preparación y labores de las mujeres serán iguales a las que en la actualidad desempeñan los hombres.

Después de 25 años, vuelven las mujeres a prestar servicio militar y hacen parte del primer contingente femenino de 2023.



En Facebook encuentre la bienvenida para ellas desde el Batallón de Infantería N.° 37 Guardia Presidencial>>https://t.co/HDEvcszf2D#IncorpórateAlEjército pic.twitter.com/pAlpxy5mpT — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) February 17, 2023

“Las nuevas mujeres soldados serán designadas, según sus habilidades y competencias, para adelantar labores administrativas, de instrucción y entrenamiento, incorporación, atención en establecimientos de sanidad militar, así como labores de seguridad en los cantones y preservación del medio ambiente”, subrayó el Ejército.

En 2023 serán otros tres contingentes adicionales que se incorporarán en mayo, agosto y noviembre, para tener a finales de este año a cerca de 5200 mujeres prestando su servicio militar voluntario.

En la base de Tolemaida se incorporaron 180 soldados mujeres. El teniente coronel Valerio Pérez Yepes, oficial de operaciones Cenae, les dio un mensaje al grupo: “Llamarse soldado es una condición que les va a marcar la vida porque su vida se va a partir en dos. Antes y después de llamarse soldados. Hoy comienzan un camino que no va a ser fácil porque ser soldado es una vocación, es un estilo de vida”.

Beneficios económicos

Como se señaló el grupo de mujeres estará apoyando labores administrativas, en trabajos sociales directamente con las comunidades y proyectos de preservación del medio ambiente, mientras que los hombres tendrán responsabilidades de seguridad, entre otras actividades en diferentes regiones del país.

Sin embargo, tanto hombres como mujeres tendrán los mismos beneficios de bienestar y económicos como los siguientes:

1. Servicios de salud prioritaria y general, así como la atención en las necesidades básicas.

2. Suministro de vestuario o dotación necesaria para el uso durante su servicio y al momento de licenciarse con una dotación de vestido civil equivalente a un salario mínimo.

3. Estadía y alimentación durante el tiempo de permanencia, con estándares de calidad establecidos por el comité de nutrición.

Mujeres se postular para prestar servicio militar - Foto: Ejército Nacional

4. Transporte para su traslado al lugar de destinación, su sostenimiento durante el viaje y el regreso a su domicilio una vez licenciado o desacuartelado.

Mujeres se postulan para prestar servicio militar - Foto: Ejército Nacional

5. Bonificación mensual durante el tiempo de servicio militar equivalente a $348.000 para el año 2023, dinero que, junto a los demás beneficios económicos recibidos por la prestación del servicio, será consignado en su cuenta de ahorros, en dinámica del proyecto de bancarización que lideran las Fuerzas Militares; con ello se contribuye en el proceso de iniciar y fortalecer su vida crediticia y comenzar a manejar productos bancarios.

6. Bonificación en el mes de diciembre equivalente a $348.000 para aquellos soldados que presten su servicio militar.

Corte Constitucional emite histórico pronunciamiento sobre el pago de la libreta militar en Colombia, ¿en qué consiste?

7. Obtendrán un reconocimiento adicional mensual de $55.570 quienes se destaquen en la prestación de su servicio como dragoneante.

8. Capacitación para la adaptación a su regreso a casa en el último mes de su servicio militar.

9. Orientación opcional y voluntaria en algunos programas de formación laboral productiva del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena.

10. Obtención de crédito con el Icetex.

Mujeres se postulan para prestar servicio militar - Foto: Ejército Nacional

11. Permisos y devolución económica proporcional de la partida de alimentación.

12. Descuento y estudio institucional para otorgamiento de matrícula cero financiera en la carrera militar en las diferentes escuelas de formación (oficial, suboficial y soldado profesional).

13. El tiempo que el ciudadano permaneció en la prestación de servicio militar es computable, es decir, se tendrá en cuenta para la sumatoria de semanas de cotización en los fondos de pensión público y privados. En las instituciones de la Fuerza Pública le será computado para efectos de cesantía y prima de antigüedad en los términos de la ley.

Mujeres se postulan para prestar servicio militar - Foto: Ejército Nacional

14. Obtención de tarjeta de reservista de primera clase física y digital con constancia electrónica, acreditación que le permitirá ser priorizado en programas o políticas de generación de empleo y promoción de enganche laboral.

Mujeres se postulan para prestar servicio militar - Foto: Ejército Nacional

15. Prelación para acceder a cursos de capacitación en el marco de la Política de Servicio Público de Empleo.

“De esta forma, el Ejército Nacional ratifica su firme compromiso de seguir contribuyendo al desarrollo social del país, promoviendo la inclusión social y potenciando el capital humano de los colombianos”, manifestó la entidad a través de un comunicado.