Universidad del Rosario: el claustro elige rector este miércoles en medio de enorme expectativa. La historia aquí

El Rosario tiene una particular y antiquísima forma de elección que data de hace 365 años. Está conformado por 5 consiliarios y 15 colegiales. Los primeros son elegidos por un cuerpo electoral compuesto por el rector y los colegiales para un periodo de cuatro años. Y los colegiales son, a su vez, nombrados por los consiliarios y el rector. Este mecanismo, que había sido orgullo del claustro en toda su historia, se pone a prueba en esta elección, pues uno de los puntos que ocasionó la salida de Cheyne fue el supuesto abuso de este sistema de “yo te elijo, tú me eliges” con un sector la comunidad estudiantil, entre ellos muchos profesores, ya no están de acuerdo.