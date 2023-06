Así fue el trágico minuto a minuto de la muerte del coronel Óscar Dávila: la última vez que lo vieron vivo, las llamadas a su esposa y a una periodista, y el suicidio

Después de una exhaustiva investigación en la que participaron cerca de 25 funcionarios de la Fiscalía General especializados en diferentes áreas forenses, se conocieron los resultados de las pesquisas alrededor de la extraña muerte del coronel Óscar Dávila. Fue la misma fiscal general, Martha Mancera, la que lideró la entrega de resultados este miércoles 21 de junio.

Los resultados de Medicina Legal respecto de la necropsia y la inspección en el lugar de los hechos fueron contundentes: el coronel Óscar Dávila se suicidó.

“En el lado derecho hay una herida de 4 x 2,8 centímetros. La herida es irregular porque el arma se puso en contacto con la zona dejando residuos de pólvora en la parte externa del cráneo, y en los tejidos blandos al rededor del cuero cabelludo”, fue el dictamen de Medicina Legal.

El instituto forense determinó que “las salpicaduras son una señal de que la persona tenía el arma empuñada”.

CTI de la Fiscalía General hizo el levantamiento del cuerpo del coronel Óscar Dávila y la inspección de la escena del suicidio - Foto: Cesar Flechas - Semana

Línea de tiempo de la muerte del coronel Óscar Dávila

Las pesquisas de la Fiscalía General permitieron trazar una línea de tiempo para determinar el minuto a minuto antes del deceso y la “ventana de muerte”, es decir, el tiempo que pasa desde la última vez que se tiene registro del fallecido con vida hasta el momento en que se descubre su cuerpo sin vida.

Rueda de prensa sobre los detalles de la muerte del coronel Óscar Dávila, el pasado 9 de junio - Foto: Fiscalía General

La vicefiscal Martha Mancera aseguró que “la Fiscalía siempre entrega certezas judiciales”. Narró lo que sucedió alrededor de la muerte del coronel, el 9 de junio pasado.

“Frente a estos hechos, la Fiscalía generó una investigación de línea de tiempo: hora de muerte, circunstancias de muerte y si existe o no un tercero frente al deceso del teniente coronel”, agregó.

09/06/2023 - 5:40 p. m.: el coronel Óscar Dávila ingresó al apartamento de un familiar ubicado en la carrera 8 con calle 65, en Bogotá, a “sacar una carne del horno”.

09/06/2023 - 5:53 p. m.: el coronel Dávila salió del apartamento de su familiar con dirección hacia su lugar de residencia.

09/06/2023 - 6:10 p. m.: cuando el conductor y el oficial pasaron por Corferias, en Bogotá, el coronel Óscar Dávila llamó a su esposa para avisarle que en diez o quince minutos llegaría a su lugar de residencia.

09/06/2023 - 6:13 p. m.: el coronel Dávila llamó a la periodista de la revista Cambio sin recibir respuesta.

09/06/2023 - 6:16:16 p. m.: se observó el paso de la camioneta del coronel Dávila frente a su lugar de residencia.

09/06/2023 - 6:16:27 p. m.: la camioneta se estacionó en su lugar de disposición final (donde ocurrió el suicidio del oficial).

09/06/2023 - 6:16:32 p. m.: el conductor se bajó de la camioneta por la puerta del piloto y cruzó la calle hacia el supermercado, a donde ingresa 27 segundos después de bajarse del vehículo.

09/06/2023 - 6:16:57 p. m.: se observó al conductor ingresar al supermercado. El tendero le entregó una botella de soda y el conductor pagó con un billete.

09/06/2023 - 6:18:37 p. m.: se evidenció al conductor con una botella en la mano, se subió al vehículo, no cerró la puerta. El coronel, ya con el arma en la mano, se despidió de su conductor y, de manera inmediata, se disparó en la cabeza.

09/06/2023 - 6:39 p. m.: llegaron las autoridades a la escena del suicidio.

Tras establecer el minuto a minuto, el ente investigador indicó que “nosotros llegamos a la conclusión médico-legal de que fue un suicidio”, dijo el experto que acompañó a la vicefiscal. Agregó que no existe todavía la posibilidad de establecer si existió una inducción a ese suicidio.

La investigación de la Fiscalía

Justamente, este martes, el ente acusador escuchó en diligencia de declaración a quien fue el jefe del coronel Dávila y que en criterio de los investigadores podría entregar información de relevancia para el proceso. Se trata del también coronel Carlos Alberto Feria, quien, de acuerdo con su defensa, no estaba en el país para el día de los hechos.

Las exequias del Coronel Óscar Dávila se cumplieron en medio de escenas de dolor de familiares y amigos que se hicieron presentes en el Centro Religioso de la Policía Nacional - Foto: Alexander Lynett/Twitter/ @AlexanderLynett/Captura de video

Incluso, dijo el abogado Marlon Díaz, defensor del coronel Feria, que la última conversación que tuvo su cliente con la víctima se redujo a un saludo de cumpleaños en horas de la mañana; luego, de regreso al país, fue que conocieron los detalles de la muerte del coronel que, hasta ese 9 de junio, se desempeñó como jefe de la Oficina de Anticipación en la Seguridad Presidencial.

“Sobre los pormenores de la diligencia no me puedo referir, ya que es una diligencia reservada, pero no tenemos conocimiento si se trató de la última conversación. Pero ese día estaba de cumpleaños el coronel Feria y le escribió el coronel Dávila a desearle feliz cumpleaños, esa tal vez fue la última de las conversaciones, pero en horas de la mañana. El coronel Feria se encontraba de misión especial en Cuba, con el señor presidente de la República, y solo se entera cuando aterrizan en Catam”, explicó el abogado.