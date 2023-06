El coronel Óscar Dávila llamó a su esposa solo minutos antes de suicidarse en el carro. La Fiscalía hizo la conmovedora revelación

Antes de morir, el coronel Óscar Dávila hizo una llamada que quedó registrada en su celular. Fue a las 6:10 p. m., cuando el oficial pasó por Corferias, en Bogotá. Según lo que se reveló en la rueda de prensa que ofreció la Fiscalía para entregar los resultados del dictamen de Medicina Legal, se trató de una llamada corta en la que Dávila le dijo a su pareja que llegaría diez o quince minutos tarde a su casa.

Vea la transmisión de la rueda de prensa

La Fiscalía no tiene dudas de lo que sucedió después. El coronel se quitó la vida. “En el lado derecho hay una herida de 4 x 2,8 centímetros. La herida es irregular porque el arma se puso en contacto con la zona dejando residuos de pólvora en la parte externa del cráneo, y en los tejidos blandos alrededor del cuero cabelludo”, fue el dictamen de Medicina Legal.

El instituto forense determinó que “las salpicaduras son una señal de que la persona tenía el arma empuñada”, agregó.

La vicefiscal Martha Mancera aseguró: “La Fiscalía siempre entrega certezas judiciales”. Luego de esto, comenzó a narrar los hechos alrededor de la muerte del coronel, el 9 de junio pasado. “Frente a estos hechos, la Fiscalía generó una investigación de línea de tiempo: hora de muerte, circunstancias de muerte y si existe o no un tercero frente al deceso del teniente coronel”, agregó.

Explicó que ellos estudian un concepto que se llama la “ventana de muerte”, es decir, la última vez que vieron vivo al coronel, que fue alrededor de las 7:30 p. m. Se trata de un video en la que el coronel visita a un familiar, y de la cual sale a las 7:53 p. m.

“Nosotros llegamos a la conclusión médico-legal de que fue un suicidio”, dijo el experto que acompañó a la vicefiscal a entregarle los resultados de ese dictamen al país.

“Lamentablemente, a las 6:18, el teniente coronel tomó la decisión de quitarse la vida”, enfatizó de nuevo Mancera. La alta funcionaria aclaró que no existe ninguna conclusión que permita determinar que hubo una inducción al suicidio y explicó que esto es un delito para el cual se requiere que exista dolo.

Un detalle adicional que reveló el dictamen de Medicina Legal es que Dávila estaba bajo el efecto de medicamentos para la ansiedad. “Estaba expuesto a un alto grado de estrés”, indicó el reporte.

La vicefiscal pidió que se respetara el derecho a la intimidad del fallecido coronel y su familia.

“Le escribió a desearle feliz cumpleaños”: la última conversación entre el jefe de seguridad del presidente y el fallecido coronel Óscar Dávila

El coronel Carlos Alberto Feria estuvo en la Fiscalía en una diligencia de declaración por la muerte de su subalterno.

Fueron tres horas de diligencia de declaración en la Fiscalía las que rindió el coronel Carlos Alberto Feria, jefe de la seguridad presidencial. El oficial fue citado en el capítulo que investiga el ente acusador por la muerte, en extrañas circunstancias, del también coronel Óscar Dávila en Bogotá. En las declaraciones, el coronel Feria explicó dónde se encontraba para la fecha de los hechos.

La defensa de Ferias, en cabeza del abogado Marlon Díaz, aseguró que el coronel está cumpliendo con las citaciones de la Fiscalía y señaló que, el día en que murió el coronel Dávila, su cliente se encontraba en una comisión en Cuba y que la última conversación entre los dos oficiales se redujo a un saludo de cumpleaños, porque justamente Feria celebraba el día de su nacimiento.

“Sobre los pormenores de la diligencia no me puedo referir, ya que es una diligencia reservada, pero no tenemos conocimiento si se trató de la última conversación, pero ese día estaba de cumpleaños el coronel Feria y le escribió el coronel Dávila a desearle feliz cumpleaños, esa tal vez fue la última de las conversaciones, pero en horas de la mañana. El coronel Feria se encontraba de misión especial en Cuba, con el señor presidente de la República, y solo se entera cuando aterrizan en Catam”, explicó el abogado.

La defensa del coronel Feria aseguró que su cliente estuvo en la Fiscalía rindiendo la declaración, entregando los detalles que conoce, que no serían muchos luego de que se confirmó que se encontraba fuera del país para la fecha de los hechos y que su declaración se podría remitir solo a los días anteriores al desenlace fatal de su subalterno.

“Las respuestas fueron sobre esos aspectos, sobre eso giró la diligencia. Fue una diligencia de alrededor de tres horas y, como lo habíamos anunciado, el coronel Feria, tanto a esta como la que está programada para el día de mañana, va a concurrir a la Fiscalía General de la Nación a dar las informaciones que se requieren”, señaló el abogado Díaz.

El defensor se refirió a los hechos que llevaron también al coronel a una diligencia de interrogatorio que se adelantará en la mañana de este miércoles, en una investigación que lo vincula a la denuncia que en SEMANA hizo la entonces niñera de Laura Sarabia, exjefe de gabinete del Gobierno nacional, sobre una prueba de polígrafo.

“Las aplica en la Policía Nacional, en las fuerzas militares, en la Unidad Nacional de Protección, en muchas empresas privadas, se respeta la Constitución, respeta la ley y sigue unos protocolos estrictos y sigue el desarrollo jurisprudencial de las altas cortes. Se trata de una prueba orientativa y no judicial, reitero en esta que todo el procedimiento se ajustó a los mandatos constitucionales”, advirtió el defensor.

Pacto de silencio

Las cinco líneas de investigación que abrió la Fiscalía luego del escándalo revelado por SEMANA incluyen un proceso por la muerte del coronel Óscar Dávila, el robo al apartamento de Laura Sarabia, las pruebas de poligrafía a la exniñera, las interceptaciones ilegales de la Dijín y las supuestas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente.

En el marco de esas investigaciones, la Fiscalía programó una serie de diligencias de declaraciones, también de interrogatorio, para los principales protagonistas en este escándalo que arrancó con la prueba de poligrafía ilegal a Marelbys Meza, entonces niñera de la exjefa de gabinete del Gobierno nacional, en los sótanos frente a la Casa de Nariño y sin ninguna asistencia legal.

. - Foto: SEMANA

Los primeros en ser convocados a estas diligencias fueron los patrulleros que solicitaron a la Fiscalía la interceptación de las comunicaciones de Marelbys. Se trata de investigadores de la Policía Nacional que, de acuerdo con la Fiscalía, entregaron información falsa con tal de recibir la autorización para las interceptaciones.