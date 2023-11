Urgente: estalló asonada en El Plateado, Cauca; la comunidad expulsó al Ejército de la zona. Farc de Iván Mordisco está detrás

Sumado a ello, han circulado varios audios sobre la asonada en los que se advierte: “listo, listo, mi viejo, eso. Listo, dígale que la gente que se oponga, ojalá y alguien se oponga, pa. Hasta desterrarlos de la zona y no dejarles sacar ni una gallina de esas fincas. Absolutamente todo el mundo, todo el mundo. Líderes, mejor dicho, que no hay que nadie en esas casas ”.

Aún no se conoce la postura del Gobierno nacional, especialmente del Ministerio de Defensa, ya que han tomó duró una semana las tropas del Ejército en desarrollo de acciones operativas en El Plateado.

El Cauca es uno de los departamentos más críticos en materia de orden público en el país y en las últimas semanas una situación en particular lo puso nuevamente en la esfera pública.

Sobre ese escenario, los ministros del Interior, Luis Fernando Velasco, y de Defensa, Iván Velásquez, habían indicado que no había sitios vedados para la fuerza pública y que las tropas iban a ingresar al lugar. Sin embargo, el ministro Velasco señaló que no iban a entrar a sangre y fuego y no iban a ocasionar una masacre.