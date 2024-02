Urgente: Procuraduría confirma suspensión del canciller Álvaro Leyva, le abre investigación por desacato y compulsa a la Fiscalía por licitación de pasaportes

Esa fue la contundente decisión de la Procuraduría que, pese a los ataques del presidente Gustavo Petro, quien afirmó que ese tipo de destituciones era un mecanismo para no dejarlos gobernar, tal como ocurrió cuando era alcalde “con la Bogotá Humana, cuando les sancionaban a los funcionarios”, se mantuvo férrea en su decisión teniendo claro que no es un asunto contra el Gobierno si no, por el contrario, hay argumentos claros para mantener la sanción al canciller Leyva y abrir la investigación disciplinaria formalmente.