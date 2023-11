Satanás, el delincuente más peligroso y buscado de Bogotá, fue capturado. Es señalado de una veintena de delitos

Así es como la banda Los Satanás extorsiona a comerciantes y bicitaxistas en Bogotá

“Muy buenas noches, mi amigo, ¿cómo le va? Ve, por aquí le habla Satanás. Estoy llamándolo por la mejor manera que puedo ver. Lo estoy llamando es para que usted se alinee con nosotros. Somos la organización más peligrosa ahorita en Bogotá. Necesito que por cada chana (negocio) que usted administre, necesito que me den 15 mil pesos diarios, porque si no me lo dan, voy a mandar matar cualquier chofer de esos. Inocente no es inocente. Ya yo sé dónde usted vive y todo su apartamento. Sé dónde queda ese apartamento, entonces, por favor, no quiero llegar a una mala manera, ¿me entiende?”, se escucha en uno de los audios conocidos por SEMANA, donde uno de los delincuentes, al parecer, venezolano, hace las intimidaciones.