Víctimas del conflicto armado en los Montes de María dan abrazos de perdón

La Comisión de la Verdad, organizó un encuentro entre víctimas del conflicto armado de los Montes de María y ex comandantes de la cúpula en el Caribe de las antiguas Farc, ex combatientes de otras organizaciones guerrilleras reincorporadas y de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. La reunión terminó en un abrazo colectivo de perdón y reconciliación.

A pocos días de entregar su informe final, la comisión de la Verdad en la región Caribe se encuentra realizando el cierre de procesos con más de dos años de trabajo, donde las víctimas logren perdonar a sus victimarios. Estos actos simbólicos, se están realizando con ex actores del conflicto y organizaciones sociales de la región montemariana de Bolívar y Sucre.

Estos espacios de convivencia consisten en reunir a veinte víctimas e igual número de ex combatientes para verse frente a frente por primera vez. Estar allí les permitió dialogar, se dijeron verdades que por más de dos décadas estaban esperando y se revelaron episodios que no se conocían.

La primera en tomar la batuta, fue Yojaira Pérez, que es sobreviviente de violencia sexual, además es la representante de una Asociación de Mujeres Víctimas del Conflicto en Sucre. Pérez escuchó atentamente lo que cada ex combatiente tenía para decir, luego de escuchar las palabras “perdón”, tomó el micrófono para expresarse; dijo que hace 19 años fue violentada y que es el mismo tiempo que estuvo esperando a tener frente a ella a los responsables para darles su perdón.

“¿Quién soy yo para juzgar? Yo los había perdonado hace tiempo, pero no sabía cómo iba a reaccionar a la hora de decirles a ellos (los ex combatientes de las Farc) lo que me sucedió. Tuve ese valor de hacerlo y de ellos pedirme perdón y por fe creo que me lo pidieron de corazón. Mi corazón también me decía que yo tenía que decirles a ellos que yo los había perdonado, si no lo decía, me ahogaba y tuve esa fortaleza para hacerlo”, afirmó Yojaira en su intervención.

Ana María Ferrer, coordinadora en el Caribe de la Comisión de la verdad, explicó que este encuentro hace parte de una serie de eventos históricos que se están realizando en el marco de una agenda de diálogo social en la región. A su vez, esperan haber sentado un precedente que desarrolle las capacidades de diálogos y reconciliación en los territorios.

Por el momento, se espera terminar de forma exitosa la gira de pedagogía que se está realizando en el caribe colombiano, antes de entregar el Informe Final este 28 de junio.

Abren convocatoria para curso de empleabilidad destinado a víctimas del conflicto

La Unidad para las Víctimas anunció que hasta este viernes 17 de junio está abierta la convocatoria para inscribirse al curso de empleabilidad del programa Talento Social de la fundación Texmodas y la Universidad del Rosario, dirigido a personas que hayan sufrido los rigores de la violencia en el país.

El curso, que se realizará de forma virtual, está dirigido a víctimas residentes en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Pereira, y tiene como objetivo fortalecer habilidades en logística, ventas, oferta laboral, entre otros temas enfocados en la empleabilidad.

El curso tendrá una duración de 21 días hábiles, Inicia el 11 de julio, finaliza el 11 de agosto de 2022 y contará con 300 cupos disponibles.

La entidad señaló que de esta manera se busca seguir trabajando en atender uno de los temas de mayor preocupación de esta población, como es su inserción en la actividad laboral del país.