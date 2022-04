Video | “Chávez también lo negó”: Cabal estalla contra Petro por jurar que no expropiará

Gustavo Petro, candidato presidencial del Pacto Histórico, firmó este lunes junto a Francia Márquez un acuerdo para no expropiar a ninguna persona en el país si llega a ganar la Presidencia en las próximas elecciones, que se realizarán el 29 de mayo.

Mediante un acto público, el líder de la Colombia Humana autenticó el documento en la Notaría 17 de Bogotá y aseguró que nunca mencionó en ningún momento que iba a quitarles sus riquezas a los ciudadanos. Asimismo, señaló que esas acusaciones eran parte de una campaña para desacreditarlo.

“Me comprometo ante el pueblo que, respetando la Constitución y la ley, no habrá ningún acto de expropiación contra ningún bien de los colombianos en mi gobierno”, precisó.

Luego de este importante anuncio, la senadora María Fernanda Cabal no se quedó callada y volvió a criticar fuertemente al candidato presidencial del Pacto Histórico, al que calificó una vez más de mentiroso.

La vallecaucana, de igual manera, aprovechó la coyuntura para recordar que Fidel Castro y Hugo Chávez también hacían este tipo de promesas. Sin embargo, enfatizó que dejaron devastados a Cuba y Venezuela, respectivamente.

“Eso dicen todos los socialistas para generar confianza en la gente. Fidel y Chávez también negaban su naturaleza y, cuando tuvieron poder, esclavizaron a sus países. Un clásico que ya nos sabemos de memoria”, manifestó en su cuenta de Twitter.

Federico Gutiérrez, por su parte, habló con Vicky en SEMANA y también se pronunció con respecto a la decisión del Pacto Histórico de no expropiar ningún tipo de propiedad en caso de ganar la Presidencia de Colombia.

Pese a que no fue tan agresivo como Cabal, el antioqueño señaló que Petro le cambió el término a esta práctica para confundir a los ciudadanos y que “a punta de mentiras” les han hecho creer que la democratización es diferente a la expropiación, con el fin de justificar el retiro de los bienes a las personas particulares.

“No le creo, lo mismo dijo Chávez. No le creo porque lo he escuchado hablando de expropiación. Cómo será que la gente no les cree que tuvieron que irse hasta una notaría”, manifestó inicialmente.

Luego, agregó: “Es que yo jamás tengo que explicar que no voy a expropiar, porque nunca lo haré. Expropiar es robarse los recursos de los demás, por más que lo pinten de democratizar. Yo no les creo y el país no les cree”.

El líder de la Colombia Humana puntualizó que podrá ser condenando penalmente si llega a incumplir esta promesa durante su mandato presidencial, puesto que firmó el documento bajo la gravedad de juramento.

Petro espera, igualmente, ponerle punto final a las voces que han advertido en medio de su campaña rumbo a la Casa de Nariño que uno de sus objetivos es ejecutar una política de expropiación. Cabe señalar que en repetidas ocasiones el candidato ha negado esa posibilidad, al poner de presente que cuando fue alcalde de Bogotá no expropió a nadie.

“Si incumplo lo que dice este acuerdo puedo ser procesado por falsedad en documento público. Mi firma está estampada en un documento público, incumplirla significaría un delito”, concluyó.