Video | Gustavo Petro se volvió a molestar con Rodolfo Hernández y lo llamó “dictador”

Rodolfo Hernández, candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, se reunió esta semana en Estados Unidos con varios empresarios y medios de comunicación, incluido Telemundo.

No obstante, los asesores de la campaña del exalcalde de Bucaramanga interrumpieron la entrevista con la cadena norteamericana luego de que el periodista le preguntó por el proceso judicial que enfrenta actualmente, el cual está relacionado con el escándalo de Vitalogic.

“Usted no puede pretender y hacer esa pregunta para desprestigiarme, cuando yo lo que he hecho es servirle. Tengo el alma limpia, yo no me he robado un peso. Nunca me lo he robado, ni nunca me lo robaré”, respondió Hernández.

Mediante una publicación en Twitter, el líder del Pacto Histórico no dejó pasar por alto este hecho y no pudo ocultar su molestia con el santandereano. Además, compartió con todos sus seguidores el video del momento exacto en el que la entrevista fue interrumpida.

Gustavo Petro, de igual manera, aprovechó este episodio con la cadena Telemundo para volver a cuestionar fuertemente al ingeniero Rodolfo Hernández y lo calificó públicamente de “dictador”.

“Solo digno de dictaduras”, fue el corto mensaje que escribió el líder de la Colombia Humana para acompañar la grabación, que recibió cientos de comentarios de todo tipo en pocos minutos.

Rogelio Mora, que fue el periodista encargado de realizar la entrevista, también se pronunció con respecto a este hecho y afirmó que el exacalde de la capital santandereana nunca fue grosero con él.

“Muy importante sobre la interrupción durante la entrevista con Rodolfo Hernández. El candidato siempre estuvo dispuesto a responder, de hecho estaba respondiendo cuando fue interrumpido. En ningún momento se molestó, ni fue grosero conmigo”, enfatizó.

Cabe recordar que el candidato santandereano anunció este jueves que no asistirá a ningún evento público antes de las votaciones de la segunda vuelta que se realizarán el próximo 19 de junio.

Mediante un comunicado de prensa, el exalcalde de Bucaramanga reaccionó a los impactantes videos publicados por SEMANA sobre la campaña del Pacto Histórico. Asimismo, indicó que está bastante preocupado por su seguridad.

“Ayer se hicieron públicos unos videos, donde Petro y los politiqueros que lo rodean demuestran que son una banda criminal que no tiene límites. En este momento tengo la certeza de que mi vida está en riesgo. Es claro que podemos esperar cualquier cosa, hasta lo más grave”, precisó.

El ingeniero puntualizó en un video que tiene algunas informaciones sobre los planes que estarían organizando en su contra y reiteró que actualmente teme por su vida.

“Todos los colombianos tenemos la responsabilidad de no permitir que acaben con la democracia. Así comienzan y tememos lo peor sobre cómo pueda terminar. Hago un llamado urgente a la unión de todos los colombianos para defender la democracia”, manifestó inicialmente.

Luego, agregó: “Tengo informaciones sobre acciones que están planeando para ejecutarlas más adelante. La verdad, nunca me había dado miedo, pero ahora sí lo tengo. Colombianos, excúsenme por cancelar los eventos que tenía”.

Pese a que había señalado que se iba a quedar en Estados Unidos, el exalcalde de Bucaramanga afirmó finalmente que regresará a Colombia el próximo sábado (11 de junio). Igualmente, reiteró que no asistirá a ningún evento.

De acuerdo con la última encuesta de Invamer, el reconocido empresario santandereano (48,2 %) le saca una leve ventaja a Petro (47 %). Sin embargo, estas cifras darían un empate técnico entre los dos candidatos.

Antioquia, el Eje Cafetero, el centro del país y los Llanos Orientales muestran un claro favoritismo por Rodolfo Hernández, mientras que la costa Caribe y el Pacífico, por el líder del Pacto Histórico.