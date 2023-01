Avianca aumentará el número de vuelos desde y hacia Barranquilla por motivo del Carnaval 2023

Desde el pasado 21 de enero arrancó la fiesta del Carnaval en Barranquilla con la tradicional lectura del bando. Desde ese momento y hasta el próximo 21 de febrero, cuando finalicen las carnestolendas, las autoridades distritales proyectan cifras económicas que superan los 400 mil millones de pesos en ventas, ocupación hotelera y demás fuentes de ingresos.

En aras de atender la demanda de turistas que se prevén, la aerolínea Avianca informó que fortalecerá su operación con ocho vuelos adicionales en rutas desde y hacia Barranquilla, que se suman a los 28 vuelos diarios de su operación regular.

Con esto, los viajeros tendrán a su disposición más de 150.000 sillas durante el mes de febrero y una amplia variedad de horarios para volar.

Los viajeros tendrán a su disposición más de 150.000 sillas. - Foto: Avianca

‘’Barranquilla vio nacer a Avianca, es un orgullo hacer parte de la historia y celebrar juntos los logros con el Grupo Aeroportuario del Caribe, unos grandes aliados en La Arenosa y con quienes compartimos el objetivo de apoyar al desarrollo de la región. El compromiso por mantener la conectividad de la ciudad con Colombia y el mundo sigue en pie después de 103 años de historia, y por eso pondremos a disposición más de 1.400 sillas adicionales con motivo del Carnaval de Barranquilla, para que desde ya se empiece a celebrar esta fiesta”, dijo María Carolina Cortés, vicepresidente de Comunicaciones Corporativas de Avianca.

“Estamos muy emocionados de haber superado la cifra de 3.000.000 de pasajeros movilizados durante el 2022. Un hito histórico en el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz que refleja el compromiso y la gestión realizada por el Grupo Aeroportuario del Caribe en materia de conectividad”, compartió Marcel Di Muzio, director Comercial, de Marketing y Comunicaciones del Grupo Aeroportuario del Caribe.

Agéndese para el Carnaval

Del 25 de enero al 25 de febrero, El Gran Malecón recibe —por tercer año consecutivo— la exposición Río de Tradiciones, gigantescas figuras elaboradas por artistas y maestros artesanos inspirados en el Carnaval de Barranquilla, como un reconocimiento a su trabajo en la creación de las majestuosas carrozas que engalanan la Batalla de Flores por la vía 40.

La agenda continúa con el fin de semana de tradición del 3 al 5 de febrero, donde las danzas emblemáticas del patrimonio y las comparsas más representativas del Carnaval estarán presentes.

El Carnaval de Barranquilla inició desde el 21 de enero. - Foto: Carnaval

Los más pequeños vuelven el 11 de febrero al corazón de la ciudad, la Plaza de la Paz, con un espectáculo artístico y musical en la Coronación de los Reyes del Carnaval de los Niños, Tahiana Rentería y Diego Andrés Chelia, y el domingo 12 su tradicional desfile, que regresa a la carrera 53 hasta Barrio Abajo.

La Gran Noche de Guacherna será en homenaje a uno de los más grandes exponentes del folclor colombiano, El Rey del Millo, Pedro ‘Ramayá’ Beltrán; sus más de 300 canciones sonarán a lo largo y ancho de la carrera 44, el viernes 10 de febrero de 2023.

Oficialmente, el Carnaval arranca el 18 de febrero con la reconocida Batalla de Flores. El día 19 continúa con la Gran Parada de Tradición y el Festival de Orquestas. El 20 de febrero tiene lugar la Gran Parada de Comparsas y, finalmente, el 21 culminan las fiestas con la muerte de Joselito.

De hecho, el pasado sábado, 21 de enero, en la Plaza de la Paz, se leyó el decreto real de la Reina del Carnaval, Natalia de Castro.

“Alisten la mochila y vengan todos a bailar, porque este Carnaval ni crean que me lo van a aplazar. Y al que vea con la tosecita me lo dejan quieto y solo, y si no le cantan la de Messi, anda pa’llá bobo”, dijo en primer momento.

Natalia de Castro, reina del Carnaval 2023. - Foto: Carnaval

Y continuó su decreto recordando personajes y momentos históricos de la hermosa ciudad. De hecho, evocó al héroe Javier Solano Ruiz, el bombero que cuida a Colombia desde el cielo y será siempre recordado por su valentía y amor por su profesión.

Además, la reina no dejó por fuera a la icónica cantante barranquillera Shakira, quien ha estado en el ojo público por su separación con al exfutbolista Gerard Piqué y quien ha permanecido en el top de lo más escuchado por sus últimos sencillos.

“Este Carnaval pinta tan bueno y bacano, que se nos olvida que hay catalán cuyas promesas fueron en vano. Porque eso sí, que nadie me toque a la Reina, y perdón que este Bando te sal-pique. Barranquilla entera hoy canta pa’que te mortifiques. Porque en mi Carnaval, y lo decreto desde ya, las mujeres no vamos a llorar, lo que no sirve que no estorbe, que aquí estamos es pa’facturar”.