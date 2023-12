Colegio que donó Shakira se quedó sin luz por millonaria deuda de la Alcaldía

La institución educativa que construyó Shakira en la ciudad de Barranquilla se quedó sin el servicio de energía por cuenta de una millonaria deuda que tiene con la compañía Air–e. Además de esta sede, otros tres inmuebles que son administrados por la Secretaría de Educación no tienen fluido eléctrico desde este miércoles 27 de diciembre.

El Colegio Pies Descalzos, ubicado en el corregimiento de La Playa, no paga la factura desde el mes de septiembre. En efecto, el saldo ‘rojo’ acumulado es de $104.273.532,01, según conoció SEMANA. La encargada de desembolsar la plata es la Alcaldía y, en circunstancias que están siendo investigadas, no asumió sus responsabilidades.

Es el caso de la Alcaldía de Santa Marta, donde Virna Johnson abandonará la administración en medio de un vergonzoso escándalo: la compañía Air-e le cortó el servicio por no cancelar las facturas que ascienden a $1.386 millones en suministros. Hasta que no se gire el dinero o se llegue a un acuerdo con la empresa, no se reconectará la operación.