Increíble: cortaron la luz en la Alcaldía de Santa Marta por millonaria deuda

La alcaldesa Virna Johnson abandonará la administración en medio de un vergonzoso escándalo: la compañía Air-e suspendió el servicio de energía eléctrica en el edificio de la entidad por una millonaria deuda.

El corte se hizo efectivo en la mañana de este 27 de diciembre por no cancelar las facturas que ascienden a $ 1.386 millones en suministros. Hasta que no se gire el dinero o se llegue a un acuerdo con la empresa, no se reconectará la operación.

‘La piedra en el zapato’ es que la persona que tendría que ocuparse del problema fue suspendida por la Personería de Santa Marta: Hilda Borja Vega, secretaria general del Distrito.

Ella deberá responder por presuntas irregularidades en la supervisión de un contrato de vigilancia privada en los patios de Tránsito, donde se advirtió sobre el supuesto robo de automotores.

SEMANA contactó a la Alcaldía de Santa Marta para conocer su versión sobre esta crítica situación y, hasta la publicación de este contenido, no respondió a los llamados.

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Por otro lado, el mandatario electo de la capital del Magdalena, Carlos Pinedo, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en la que da cuenta de un supuesto plan para asesinarlo y tumbarlo de la administración local.

La alerta la justificó con un mensaje de texto que recibió en su celular en que una persona desconocida le advirtió que hay cientos de millones en juego para destruir su vida y la carrera política que construyó.

“Alcalde Carlos Pinedo, mucho cuidado que están dando 1.000 millones por una tutela que anule su elección y 2.000 para acabar con su vida. Sé de buena fuente porque soy de Fuerza Ciudadana”, dijo la fuente anónima.

Aunque el texto lo recibió a las 8:06 p. m. del pasado sábado, fue este miércoles (27 de diciembre) cuando presentó las pruebas ante las autoridades judiciales para que avancen en el proceso de investigación.

Él reconoció que el ambiente político está afectado en la ciudad por las dudas que han sembrado en su elección, dado que ocupó el segundo lugar en la votación y logró el triunfo cuando se cayó la inscripción de Jorge Agudelo.

Carlos Pinedo Alcalde de Santa Marta Foto: Alcaldia de Santa Marta

Ante la pregunta de quién estaría detrás de la intimidación, Pinedo respondió: “Ustedes se han dado cuenta [de] qué es lo que ha venido pasando. Pueden venir de todas partes. He venido a la Fiscalía a poner en conocimiento lo que está pasando”.

Aunque hay 120 tutelas en curso para tumbar su nombramiento como alcalde, dio un parte de tranquilidad a la ciudadanía y aseguró que el próximo primero de enero tomará posesión del cargo.

“Tengan toda la tranquilidad. Carlos Pinedo es el alcalde electo de la ciudad de Santa Marta. Vamos a gobernar para todos”, manifestó este 20 de diciembre desde las instalaciones del ente de acusación.

Y es que la elección de Pinedo Cuello –del movimiento Santa Marta Sí Puede– como alcalde se volvió toda una novela. El pasado 25 de noviembre, casi un mes después de los comicios, tras un minucioso reconteo, la Comisión Escrutadora Municipal de Santa Marta le entregó la credencial como nuevo mandatario de los samarios.

La decisión se tomó poco tiempo después de que el Tribunal Superior de la misma ciudad tumbó un fallo de tutela que permitió a Jorge Agudelo, quien en un principio había ganado los comicios, inscribirse fuera de las fechas establecidas.

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Lo que en las urnas parecía una victoria del candidato Agudelo, una acción judicial terminó por darle el triunfo a Pinedo, quien había quedado en el segundo lugar, pero con una diferencia de menos de 300 votos, lo que mantuvo en vilo a la capital del Magdalena.