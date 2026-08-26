Estudian dos demandas que buscan tumbar la elección de Carlos Pinedo como alcalde de Santa Marta

Juzgados del departamento del Magdalena estudian dos demandas que buscan tumbar la elección de Carlos Pinedo como alcalde de la ciudad de Santa Marta. En las últimas horas, él fue notificado para que se pronuncie sobre las solicitudes.

Las personas que están liderando los procesos quieren que los organismos electorales suspendan provisionalmente el acta E-27 del 25 de noviembre de 2023, que expidió la Comisión Escrutadora, por medio de la cual se reconoció a Pinedo como mandatario.

Este pedido figuraría como una medida cautelar hasta que se definan todas las confrontaciones legales que se impusieron por el triunfo de Pinedo sobre Jorge Agudelo, quien resultó ganador el 29 de octubre, pero le fue arrebatada la victoria por irregularidades en su inscripción como candidato.

El abogado de Carlos Pinedo, Hollman Ibáñez, aseguró en SEMANA que reprochará las solicitudes presentadas por los accionantes: “Todavía no se ha decretado nada sobre la suspensión. Primero, vamos a conocer qué nos están notificando para asumir la defensa”.

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“Nos comunican una demanda de nulidad electoral y tenemos los tiempos establecidos por la Ley para emitir respuesta jurídica. De manera que no hay lugar para la preocupación. ¡Avanzamos!”, afirmó Pinedo en sus redes sociales.

Y es que la elección de Pinedo Cuello –del movimiento Santa Marta Sí Puede– como alcalde se volvió toda una novela. El pasado 25 de noviembre, casi un mes después de los comicios, tras un minucioso reconteo, la Comisión Escrutadora Municipal de Santa Marta le entregó la credencial como nuevo mandatario de los samarios.

La decisión se tomó poco tiempo después de que el Tribunal Superior de la misma ciudad tumbó un fallo de tutela que permitió a Jorge Agudelo, quien en un principio había ganado los comicios, inscribirse fuera de las fechas establecidas.

Y es que lo que en las urnas parecía una victoria del candidato Agudelo, una acción judicial terminó por darle el triunfo a Pinedo, quien había quedado en el segundo lugar, pero con una diferencia de menos de 300 votos, que mantuvo en vilo a la capital del Magdalena.

El problema es que el fallo del Tribunal Superior de Santa Marta, que tumbó la decisión de un juez que le había permitido a Agudelo inscribir su candidatura, se produjo cuando él ya había ganado la Alcaldía con 85.504 electores.

Carlos Pinedo posa con la credencial que lo ratifica como el nuevo alcalde de Santa Marta Foto: API

La comisión escrutadora procedió a restarle los votos a Agudelo. Pinedo tendrá más de un frente de lucha porque con su triunfo pateó el tablero, sacó a la izquierda del poder samario y le quitó la única ciudad capital al progresismo. Pinedo tiene en contra al gobernador electo del Magdalena, Rafael Martínez, uno de los hombres más cercanos a Carlos Caicedo, quien avaló a Agudelo. No lo reconoce como alcalde electo. “Yo solo reconozco a los alcaldes de mi departamento que en democracia ganaron, excepto el de Santa Marta”, le dijo, en su momento, a SEMANA.

“En las urnas, ganó Agudelo, no Pinedo, es un tema de legitimidad. Lo que ha habido es un robo, un atraco a los samarios”, señaló Martínez. “¿Cómo puedo recibir en mi oficina a alguien que no es legítimo?”, preguntó. “Es un alcalde ilegítimo, él no ganó en las urnas”, enfatizó. La comisión escrutadora, según el gobernador, “debe terminar presa”.

La elección de Pinedo tampoco fue bien vista por el presidente Gustavo Petro. Aunque el jefe de Estado no ha dicho públicamente que lo desconoce, se pronunció en contra de la comisión escrutadora que anuló los votos de Agudelo. “Al volver cero la votación mayoritaria de Santa Marta, se han anulado sin ninguna sentencia penal los votos y los derechos políticos de decenas de miles de samarios que eran y son mayoría electoral”, aseguró Petro. “Esto no se puede permitir en democracia”, añadió.