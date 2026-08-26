Alcalde electo de Santa Marta, Carlos Pinedo, anuncia plan de choque para combatir la delincuencia

Ante el panorama de inseguridad que atraviesan varias ciudades del país, el alcalde electo de Santa Marta, Carlos Pinedo, anunció la estrategia que aplicará en su gobierno. De acuerdo con el mandatario, se trata de un plan de choque que se ejecutaría con el apoyo de varias instituciones del Estado.

Carlos Pinedo Alcalde de Santa Marta Foto: Alcaldia de Santa Marta

“Existe extrema preocupación por los frecuentes hechos de sicariato e inseguridad que se reflejan a través de atracos y robos bajo diferentes modalidades. Desde ya anuncio un plan de choque contra la delincuencia; para ello, vamos a trabajar una agenda conjunta con las instituciones como la Policía, Ejército, Fiscalía, con la participación valiosa de los administradores de justicia, a fin de devolverles la tranquilidad a los samarios”, señaló Pinedo en su cuenta de X, antes Twitter.

“Es necesario contar con el concurso de la ciudadanía en general para que, con sus denuncias, le hagamos frente a la criminalidad. Vamos a trabajar sin descanso para que esta Ciudad sea nuevamente territorio de paz”, agregó el nuevo alcalde de los samarios.

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Inseguridad, reto para el 2024

El costo de vida y el desbordamiento en los niveles de violencia e inseguridad se han convertido en el dolor de cabeza para el futuro inmediato.

Por un lado, el país tiene el Índice de Precios al Consumidor más alto de la región, al compararse con países similares como Brasil, Chile, Perú o Ecuador. Aunque ha venido cayendo desde marzo y en noviembre se situó en 10,15 %, sigue en niveles muy altos frente a otros países que hoy se encuentran con registros cercanos a 5 %, como Brasil o Chile.

Los casos de inseguridad preocupan en el país. Foto: Getty Images

Por otro lado, la violencia y la inseguridad vienen en aumento en Colombia y en la región. Aunque América Latina solo tiene el 9 % de la población mundial, concentra una tercera parte de los homicidios en el mundo. Además, en Colombia se han disparado actividades ilícitas que antes se habían reducido, como el secuestro, la extorsión y el hurto.

En ese sentido, la firma Ipsos, una multinacional de investigación de mercados y consultoría, hizo un estudio para consultar cuáles son las mayores preocupaciones que tienen para el próximo año los consumidores latinoamericanos y, en especial, los colombianos y los resultados se alinearon con estas dos variables.

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En el estudio titulado Entendiendo al consumidor latinoamericano de 2024 se concluyó que, tanto la inseguridad como la inflación, son las dos principales causas que dejan intranquilos a los ciudadanos encuestados de cara al año que se avecina.

A enero de 2023, la inseguridad era una preocupación para el 30 % de los entrevistados en Colombia en ese momento, porcentaje que se incrementó más de 10 de puntos cuando en septiembre de 2023 se hizo el mismo cuestionamiento y la cifra se elevó un poco más del 40 %, llegándose a convertir en la segunda preocupación en la agenda de los colombianos encuestados.

Aunque América Latina solo tiene el 9 % de la población mundial, concentra una tercera parte de los homicidios en el mundo Foto: Getty Images / Kashin Sergey

A eso se agrega que en Latinoamérica lo que más preocupa a los ciudadanos encuestados de la región es el crimen y la violencia causados por la inseguridad que se vive en cada uno de los países, lo cual influye de manera directa y negativa en la calidad de vida de sus habitantes. “Casi el 50 % de los latinoamericanos encuestados puso a la inseguridad como el mayor temor para 2024, siendo Colombia uno de los más afectados en este tema, por cuenta del narcotráfico y los grupos armados ilegales”, señala la firma.