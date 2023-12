Le robaron el celular y en minutos le desocuparon las cuentas bancarias: así fue el hurto que sufrió una mujer en Bogotá

“A las 6:08 p.m., que es cuando ellos prenden el celular, me llega un correo indicando que el ‘modo perdido’ se ha desactivado porque se ha encontrado mi celular, a pesar de que yo no lo había encontrado. Luego me informan que se ha cambiado la clave de iCloud, que se ha eliminado la opción de encontrar el celular y empiezan a realizar múltiples compras”, agregó.